Szárnyas fallosznak csúfolják a devecseri emlékművet, az alpolgármester váratlan lehetőséget lát benne

Egyetlen nap alatt országosan ismert lett a devecseri emlékmű, igaz, nem egészen úgy, ahogy azt készítői eredetileg elképzelték. A mohácsi csata 500. évfordulójára, augusztus 20-án felavatott fafaragás többek szerint ugyanis egy férfi nemi szervére hasonlít, a fotója pedig gyorsan bejárta a magyar sajtót.

Felrobbantotta az internetet a devecseri emlékmű, most változtatnak rajta.

Fotó: MW

Nem erre számítottak, mégis lehet belőle előny

Az alkotás eredeti szándék szerint a felemelkedést és a lelket jelképezi: a kitárt szárnyak a felemelkedést, a masszív faoszlop pedig az erőt és az állhatatosságot szimbolizálja. A közönség azonban egészen más képzettársításokat fedezett fel benne –derül ki a Veol cikkéből.

Nyárs Hajnalka devecseri alpolgármester közösségi oldalán reagált a történtekre. Elismerte, hogy ő tervezte az emlékművet, és szerinte nem érdemes megsértődni a gúnyolódáson.

Mint írta, az alkotás „eredetileg a történelemről, a magyar sorsról és a nemzeti emlékezetről szólt”, most viszont az ország egy része már inkább a geometriáról beszél.

Az alpolgármester szerint ugyanakkor a váratlan figyelem akár jól is jöhet Devecsernek. „Nem ez volt a marketingterv első pontja, de működött” – fogalmazott, hozzátéve:

ha egy vitatható formájú emlékmű képes embereket a városba csábítani, abból akár turisztikai lehetőséget is lehet teremteni.

Változtatnak a devecseri emlékművön

Nyárs Hajnalka szerint az eset nem tragédia vagy botrány, hanem inkább egy tanulságos közéleti kaland. Azt szeretnék, hogy a mostani érdeklődésből Devecser valódi értékei is profitáljanak.

Az emlékmű sorsa ráadásul már eldőlt:

változtatnak rajta, hogy megszüntessék a félreérthető formát.

Az alpolgármester szerint azonban a mostani történet megmarad.

Mint írta, reméli, hogy néhány év múlva már nem úgy emlékeznek majd Devecserre, mint arra a helyre, „ahol a szárnyas fallosz állt”, hanem úgy, mint egy városra, ahová érdemes ellátogatni.

Ha ehhez az első látogatást egy vitatható formájú fadarab hozta meg, hát legyen

– fogalmazott.

A mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó programok azonban ezzel még nem érnek véget. Augusztus 29-én este a Budapesti Operettszínház Szomor György vadonatúj rockmusicaljét, a Mindig itt leszünk... Mohács 500 című előadást mutatja be Mohács főterén.