Fontos változás a diákigazolványok kapcsán: erre kell majd figyelni szeptembertől

Fontos szabály változik meg szeptembertől, amelyre minden diáknak ügyelnie kell. A 2026/2027-es tanév kezdetétől ugyanis már nem lehet az oktatási azonosító számot megadni a kedvezményes bérletek vásárlásakor. A kedvezményes ország- és vármegyebérletek, valamint a tanuló Budapest-bérletek megvásárlásakor ezentúl a diákigazolvány számát vagy valamely személyazonosító okmány számát kell feltüntetni - írta meg a Vaol.

Hamarosan még nagyobb szükség lesz bérletvásárlásnál a diákigazolványra / Fotó: Eduline

Hamarosan még nagyobb szükség lesz bérletvásárlásnál a diákigazolványra

A változás hátterében adatvédelmi okok állnak: a 11 számjegyből álló oktatási azonosító személyes adatnak minősül, a kezelésére pedig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályok nem adnak felhatalmazást.

A legegyszerűbb megoldás tehát az, ha diákok a bérlet vásárlásakor a diákigazolványon szereplő számot adják meg. Ha valakinek még nincs diákigazolványa, hanem csak az azt ideiglenesen helyettesítő igazolással rendelkezik, akkor személyazonosító okmányának – például személyi igazolványának, útlevelének vagy jogosítványának –, a számát kell feltüntetnie.

Fontos kiemelni, hogy a változás nem azt jelenti, hogy megszűnik a diákok kedvezményes utazása, csak az változik, milyen azonosító kerül a bérletre.

Az új szabályok 2026. szeptember 1-jétől alkalmazandók, augusztus 31-ig pedig türelmi idő van érvényben. Amennyiben az utas egyértelműen igazolni tudja, hogy jogosult a kedvezményre, ebben az időszakban a közlekedési szolgáltatók nem szabnak ki pótdíjat a régi azonosító miatt, hanem figyelmeztetik az utast a változásra. A szeptemberre is érvényes bérleteknél épp ezért különösen érdemes odafigyelni arra, milyen azonosítóval vásárolják meg a következő diákbérletet, így nem érhet senkit kellemetlenség az ellenőrzésnél.

Tehát milyen adat szerepelhet a diákbérleten?

A 2026–2027-es tanévtől kizárólag kétféle adat jelenhet meg a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken: