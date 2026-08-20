A Népművészet Mestere Díj több mint hét évtizede ismeri el a magyar népművészet kiemelkedő alkotóinak és előadóinak munkásságát. Az elismerést azok kaphatták, akik a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese vagy a hagyományőrzés területén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Állami és kulturális díjakat adott át Tarr Zoltán augusztus 20. alkalmából a TKKM-ben

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj a külhoni magyar közösségekért végzett kiemelkedő tevékenységet ismeri el. Az elismerés azoknak a magyarországi és külhoni személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak a külhoni magyar közösségek megmaradásához, kulturális és nyelvi örökségük megőrzéséhez és továbbadásához.

Az ünnepségen adták át a Bánffy Miklós-díjat, a Bessenyei György-díjat, a Csokonai Vitéz Mihály-díjat, a Martin György-díjat és a Népművészet Ifjú Mestere díjat, továbbá a muzeológiai, könyvtári és levéltári szakma kiemelkedő teljesítményeit elismerő Móra Ferenc-, Szinnyei József- és Pauler Gyula-díjakat is.

A szakmai teljesítmény számít, nem a politikai kötődés

A díjazottakról szóló döntések során a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szakított azzal a gyakorlattal, amely a kulturális teljesítmény megítélését politikai szempontoknak rendeli alá.

Ennek megfelelően a korábbi kormányzati ciklusban született szakmai javaslatok sem kerültek automatikusan elutasításra.

Az idei díjazottak között olyanok is vannak, akiket még az előző kormány idején terjesztettek fel, köztük olyan jelöltek is, akiknek felterjesztői a korábbi kormányoldalhoz kötődnek.

A minisztérium álláspontja egyszerű: egy művész, kulturális szakember vagy közösség teljesítményének értékét nem változtatja meg egy választás eredménye. Az állami kulturális elismeréseknek nem politikai hovatartozást, hanem teljesítményt, életművet és a közösségért végzett munkát kell elismerniük.

Az elismeréseket Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter adta át – írta közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.