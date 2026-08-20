Állami és kulturális díjakat adott át Tarr Zoltán augusztus 20. alkalmából a TKKM-ben

A Népművészet Mestere Díj több mint hét évtizede ismeri el a magyar népművészet kiemelkedő alkotóinak és előadóinak munkásságát. Az elismerést azok kaphatták, akik a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese vagy a hagyományőrzés területén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj a külhoni magyar közösségekért végzett kiemelkedő tevékenységet ismeri el. Az elismerés azoknak a magyarországi és külhoni személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak a külhoni magyar közösségek megmaradásához, kulturális és nyelvi örökségük megőrzéséhez és továbbadásához.
Az ünnepségen adták át a Bánffy Miklós-díjat, a Bessenyei György-díjat, a Csokonai Vitéz Mihály-díjat, a Martin György-díjat és a Népművészet Ifjú Mestere díjat, továbbá a muzeológiai, könyvtári és levéltári szakma kiemelkedő teljesítményeit elismerő Móra Ferenc-, Szinnyei József- és Pauler Gyula-díjakat is.
A szakmai teljesítmény számít, nem a politikai kötődés
A díjazottakról szóló döntések során a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szakított azzal a gyakorlattal, amely a kulturális teljesítmény megítélését politikai szempontoknak rendeli alá.
Ennek megfelelően a korábbi kormányzati ciklusban született szakmai javaslatok sem kerültek automatikusan elutasításra.
Az idei díjazottak között olyanok is vannak, akiket még az előző kormány idején terjesztettek fel, köztük olyan jelöltek is, akiknek felterjesztői a korábbi kormányoldalhoz kötődnek.
A minisztérium álláspontja egyszerű: egy művész, kulturális szakember vagy közösség teljesítményének értékét nem változtatja meg egy választás eredménye. Az állami kulturális elismeréseknek nem politikai hovatartozást, hanem teljesítményt, életművet és a közösségért végzett munkát kell elismerniük.
Az elismeréseket Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter adta át – írta közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
DÍJAZOTTI LISTA
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából Népművészet Mestere díjat, Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat, Bánffy Miklós-díjat, Bessenyei György-díjat, Csokonai Vitéz Mihály-díjat, Martin György-díjat, Népművészet Ifjú Mestere díjat, Móra Ferenc-díjat, Pauler Gyula-díjat, Szinnyei József-díjat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban.
A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjat kapott:
- Bálint Tibor türei, kalotaszegi bujkakészítő,
- Balogh István ongai fafaragó,
- Csoltói József ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző, közművelődési szakember, ágfalva községi önkormányzatának munkatársa,
- Erdélyiné Horváth gabriella népi hímző és szövő, népi iparművész,
- Gâtu Clara magyarfalusi, moldvai hagyományőrző néptáncos és népdalénekes,
- Gregor Balázs nagykörűi szakajtókötő,
- Hotyek Attila erdőbényei kádármester,
- Terényi Gyöngyi átai bőrműves, népi iparművész, szakoktató,
- Vincze István melegföldvári, mezőségi néptáncos,
- Vizoli Demeter gyergyóalfalusi hagyományőrző néptáncos és énekes.
Külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat vehetett át:
- Balassa Julianna pedagógus, művelődésszervező és újságíró,
- Dulka Andor pedagógus, helytörténész és művelődésszervező,
- Ferencz Éva, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási felelőse és programvezetője,
- Dr. Liszka József néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
- Dr. Simon Attila történész, egyetemi oktató és kutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének vezetője,
- Sipos József református lelkész, közösségszervező és civil aktivista,
- Tóth László esperes-lelkipásztor, közösségszervező és a Nagyberegi Református Líceum igazgatója,
- Amerikai Magyar Tanáregyesület,
- Erdélyi Kárpát-Egyesület.
Közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott:
- Hadnagy Jolán óvodapedagógus, a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke,
- Dr. Szabó Károlyné, a Szarvasi Víziszínház ügyvezető igazgatója, a Békéscsabai Jókai Színház volt művészeti főtitkára,
- Tapasztó Ildikó Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kulturális, köznevelési és sport osztályának osztályvezetője.
Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át:
- Bordás István, a Tokaj Hegyalja Egyetem kutatásszervezési koordinátora, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke,
- Buzogány Béla, a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
- Kiss Andrea, az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. Közösségi művelődés szakmacsoport vezetője,
- Kis Tóth János, a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója,
- Vadkerti-Tóth Rita, a Konecsi György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetője.
Hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben, végzett amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át:
- Kovács Pali Ferenc népi bútorfestő, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség tagja,
- Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes,
- Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör.
Hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként Martin György-díjban részesült:
- Csasztvan András Mihály néptáncoktató, közművelődési szakember, népművészeti szervezetek vezetője, a Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. volt ügyvezető igazgatója,
- Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatója,
- László Ferenc Csaba népzene és néptáncgyűjtő, koreográfus,
- Szalay Zoltán zenetanár, a brassói Transilvania Egyetem, Zenei Tanszékének egyetemi adjunktusa.
Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült:
- Barna Anikó citeraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium zenetanára,
- Bencsikné Brnya Eszter népi gyöngyékszer készítő, a Fekete Gyöngy Art Kft. ügyvezető igazgatója,
- Bukits Eszter nemezkészítő hagyományőrző,
- Gárgyán Zoltán Tamás zenepedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének népi furulya és népi klarinét-tárogató oktatója,
- Varga József néptáncpedagógus, a Hajdú7 Kft. kulturális ágazat vezetője.
Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át:
- Csapláros Andrea ókortörténész, régész, muzeológus, a Savaria Múzeum igazgatója,
- Prof. Dr. Révész László, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyar Nemzeti Múzeum volt régész-főmuzeológusa.
Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjat vehetett át:
- Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, főigazgatója.
Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át:
- Lengyelné Dr. Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Karának dékánhelyettese, egyetemi docense,
- Dr. Tószegi Zsuzsanna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár és Információtudományi Intézetének címzetes egyetemi docense, doktori iskolai témavezetője.