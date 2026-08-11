Óbuda polgármestere: Ki kell mondani, hogy DJ Oti bulija nem volt rendben

DJ Oti bulija után újabb politikus szólalt meg a Hajógyári-szigeten történtekről: Kiss László, Óbuda polgármestere szerint ki kell vizsgálni, mi történt a rendezvényen, miután több fesztiválozó is arról számolt be, hogy rosszul lett, és felmerült a gyanú, hogy kábítószer kerülhetett az italukba. A polgármester szerint a szervezőknek felelősséget kell vállalniuk, és nyilvánosságra kell hozniuk a vizsgálat eredményét.

DJ Oti bulija után megszólalt Óbuda polgármestere: nem volt rendben Fotó: DJ Oti Facebook

Kiss László közösségi oldalán egyértelműen fogalmazott: szerinte a rendezvény nem volt rendben. Óbuda polgármestere azt írta, hogy a Hajógyári-szigeten szervezett bulik esetében a kerületiekre és sokszor a környéken élőkre is „kötelező veszteségként” tekintenek a szervezők.

„Ki kell mondani, hogy DJ Oti bulija nem volt rendben” – írta.

A polgármester szerint különösen aggasztó, hogy felmerült a gyanú: emberek kábítószer miatt kerülhettek rosszulléti állapotba a rendezvényen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a kérdés jelenleg vizsgálat alatt áll.

Kiss László vizsgálatot követel

Óbuda polgármestere szerint az sem elfogadható, hogy a történtek után az érintettek egymásra mutogatnak, és azt próbálják tisztázni, ki felelős az esetleges problémákért.

Kiss László azt várja, hogy a rendezvény szervezői saját vizsgálatot folytassanak le arról, mi történt, hol történhetett hiba, és milyen körülmények vezettek a történtekhez. A vizsgálat eredményét szerinte neki is meg kell küldeni, és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.

A polgármester szerint jelenleg a történtekről elsősorban sajtóhírekből lehet tájékozódni, ezért szükség van a teljes körű tisztázásra.

Azt is elvárja a szervezőktől, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

Kiss László egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei. Szerinte a Fidesz által megváltoztatott jogszabályi környezet miatt a kerület nem tudja egyszerűen megtiltani az ilyen rendezvényeket.

A polgármester a Fővárosi Önkormányzatot is arra kérte, hogy a Hajógyári-szigetet a jövőben ne rendszeresen, hanem csak kivételes esetekben adják át ekkora nyílt rendezvényekre.

Kipróbáltuk, nem jött be

– fogalmazott.