Óbuda polgármestere: Ki kell mondani, hogy DJ Oti bulija nem volt rendben

DJ Oti bulija után újabb politikus szólalt meg a Hajógyári-szigeten történtekről: Kiss László, Óbuda polgármestere szerint ki kell vizsgálni, mi történt a rendezvényen, miután több fesztiválozó is arról számolt be, hogy rosszul lett, és felmerült a gyanú, hogy kábítószer kerülhetett az italukba. A polgármester szerint a szervezőknek felelősséget kell vállalniuk, és nyilvánosságra kell hozniuk a vizsgálat eredményét.
Kiss László közösségi oldalán egyértelműen fogalmazott: szerinte a rendezvény nem volt rendben. Óbuda polgármestere azt írta, hogy a Hajógyári-szigeten szervezett bulik esetében a kerületiekre és sokszor a környéken élőkre is „kötelező veszteségként” tekintenek a szervezők.
„Ki kell mondani, hogy DJ Oti bulija nem volt rendben” – írta.
A polgármester szerint különösen aggasztó, hogy felmerült a gyanú: emberek kábítószer miatt kerülhettek rosszulléti állapotba a rendezvényen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a kérdés jelenleg vizsgálat alatt áll.
Kiss László vizsgálatot követel
Óbuda polgármestere szerint az sem elfogadható, hogy a történtek után az érintettek egymásra mutogatnak, és azt próbálják tisztázni, ki felelős az esetleges problémákért.
Kiss László azt várja, hogy a rendezvény szervezői saját vizsgálatot folytassanak le arról, mi történt, hol történhetett hiba, és milyen körülmények vezettek a történtekhez. A vizsgálat eredményét szerinte neki is meg kell küldeni, és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.
A polgármester szerint jelenleg a történtekről elsősorban sajtóhírekből lehet tájékozódni, ezért szükség van a teljes körű tisztázásra.
Azt is elvárja a szervezőktől, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.
Kiss László egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei. Szerinte a Fidesz által megváltoztatott jogszabályi környezet miatt a kerület nem tudja egyszerűen megtiltani az ilyen rendezvényeket.
A polgármester a Fővárosi Önkormányzatot is arra kérte, hogy a Hajógyári-szigetet a jövőben ne rendszeresen, hanem csak kivételes esetekben adják át ekkora nyílt rendezvényekre.
Kipróbáltuk, nem jött be
– fogalmazott.
Kiss László azt is pontosította, hogy a szóban forgó rendezvény nem a Sziget Fesztivál része volt.
Többen is rosszullétről számoltak be DJ Oti buliján
A DJ Oti koncertjén történtekről korábban több fesztiválozó is beszámolt. Egy fiatal férfi, Norbert a közösségi médiában azt írta, hogy a testvére a rendezvényen hirtelen rosszul lett, majd összeesett és nem reagált semmire.
Norbert a mentők hozzáállását is kifogásolta. Az Országos Mentőszolgálat később közölte, hogy megvizsgálja azokat a körülményeket, amelyek saját működésüket érintik.
A szervezet hangsúlyozta, hogy a szakszerű ellátás mellett a betegek és hozzátartozóik empatikus, tiszteletteljes kezelése is alapvető elvárás.
A történtek kapcsán egy másik fesztiválozó, a 39 éves Enikő is arról számolt be, hogy szerinte valaki kábítószert tehetett az italába. Elmondása szerint percekkel azután lett rosszul, hogy egy italhoz jutott, majd rövid időn belül járni sem tudott. Állítása szerint végül egy fiatal orvospár próbált segíteni neki, a mentő pedig csak később érkezett meg.
A Sziget szervezői a beszámolókra reagálva közölték: a több mint 60 ezer látogatóból kevesebb mint száz ember szorult egészségügyi ellátásra, húsz esetben pedig alkohollal kapcsolatos problémát állapítottak meg. Kábítószerrel kapcsolatos esetről nem tudnak – közölték.
A szervezők ugyanakkor azt kérték, hogy aki valóban bűncselekmény áldozata lett, tegyen feljelentést. Jelezték azt is, hogy minden lehetséges módon segítik a nyomozóhatóság munkáját.
Sebestyén Balázs, vagyis DJ Oti is megszólalt az ügyben. A műsorvezető arról beszélt, hogy ő is olvasta a beszámolókat, ugyanakkor szerinte azoknak, akikkel valóban bűncselekmény történt, rendőrségi feljelentést kell tenniük.
Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított, a szükséges nyomozati cselekmények pedig folyamatban vannak.
Kiss László most azt várja, hogy a szervezők is teljes körűen vizsgálják ki a történteket, és derüljön ki, hogy történt-e mulasztás, illetve hogyan lehet megelőzni, hogy hasonló eset még egyszer előforduljon.