"Már nem volt magánál, fel s alább bukott a víz felszínen" - anyát és kislányát mentették ki a Drávából

A Dráva vízállása - akárcsak több hazai folyónknak -, nagyon alacsonnyá vált az utóbbi időben, ami miatt sokak számára természetes medencének tűnhet, a sodrása azonban továbbra is gyors, ami bármikor, bárkit elvihet, ha nem méri fel, meddig úszhat el, ráadásul hirtelen mélyül. Ennek esett kis híján áldozatul egy anya és a lánya csütörtök este Barcson, a Dráva partján, akiknek a segélykérő kiáltására két barcsi férfi, Sebestyén Tibor és Balogh Péter figyelt fel.

Anyát és kislányát mentette ki két férfi a Dráva folyóból. / Fotó: Dombi Regina / Sonline

Anyát és kislányát mentette ki két férfi a Dráva folyóból

A férfiak a családjaikkal érkeztek a barcsi szabadstrandra, kihasználva az alacsony vízállást és a jó időt, ám amikor meghallották a segélykérést, azonnal rohantak segíteni - úgy, hogy az egyikük, Péter gyakorlatilag úszni sem tud.

Akkor még olyan sekély volt a víz, hogy volt egy sziget a folyó közepén, onnan érkezett a kiáltás. A sziget part felőli szakasza és a part közt alacsony a víz, mi is ott voltunk a gyerekekkel, a sziget másik fele viszont az már veszélyes, ott nagy a sodrás

- idézte fel a történteket Tibor.

Miután felmérték, milyen nagy a baj, Péter a kislányért ment, míg Tibor az anyáért ugrott a vízbe.

Ahogy elértem őt, láttam rajta, hogy teljesen elhagyta magát. Már nem volt magánál, fel s alább bukott a víz felszínen, így teljesen egyedül kellett őt tartanom és húznom kifelé. Viszont borzasztó volt a sodrás, és úgy éreztem nem haladok semmit. Ekkor kezdtem el kiabálni, hogy valaki segítsen mert nem bírom. Jöttek a kenusok, elsőre elhaladtak mellettünk a sodrás miatt, úgy kellett visszakanyarodniuk. Nagyon nehezen bírtam. Pillanatok választottak el attól, hogy komoly döntést kell meghozzak. Elengedem a hölgy kezét, vagy én is odaleszek

- ecsetelte a történteket Tibor.

Végül a kenusoknak köszönhetően a férfi meg tudott kapaszkodni, így ő és a nő is megúszták a szörnyű tragédiát - írja a Sonline.