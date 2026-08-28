8 hajformázó egyben: kipróbáltuk, mire képes a Dreame újdonsága (x)

Egy többfunkciós hajformázónál papíron jól hangzik, ha egyszerre képes szárítani, göndöríteni, dúsítani és kisimítani a hajat. A kérdés persze az, hogy a gyakorlatban is kivált-e több különböző eszközt, és mennyire egyszerű vele elkészíteni egy frizurát. Kipróbáltuk a Dreame AirStyle Pro HI 8 az 1-ben intelligens hajformázót, amely a különböző formázófejek mellett saját alkalmazással is segíti a hajformázást.

Forrás:Dreame

Prémium kivitel, 8 formázófej

A Dreame AirStyle Pro HI már csomagolásában is prémium érzetet kelt. A készülék egy masszív, rendkívül igényes dobozban érkezik, amelyben minden tartozéknak megvan a saját helye. Ehhez a csomaghoz ráadásul egy ajándék utazótáska is járt, amiben kényelmesen elfér 2-3 extra formázófej, így nem kell a teljes készletet magunkkal vinnünk, ha máshol használnánk.

A csomagban összesen 8 formázófej található:

Gyorsszárító fej a haj megszárításához Kerek dúsítókefe a volumen növeléséhez Két simítókefe - egy puha és egy kemény - a haj egyenesre szárításához Hajegyenesítő fúvóka Diffúzor a természetes göndör hajhoz Két hajcsavaró henger, egymással ellentétes irányú légárammal

A fejek cseréje egyszerű, egy mozdulattal rögzíthetők, használat közben pedig stabilan a helyükön maradnak még dús, vastag szálú haj esetén is. A készlethez továbbá egy tisztítókefe is tartozik, amely a fogantyú alján található bemenet tisztítására használható.

Csendes működés és egyszerű használat

A hajformázó használata kényelmes, a markolat puha műbőr borítást kapott, így nem csúszik. Nagyobb mérete ellenére kevesebb mint 300 grammot nyom, így hosszabb használat során sem fárad el tőle a karunk. A hosszú, 360 fokban forgatható kábelnek köszönhetően a fej mindkét oldalán szabadon mozgatható anélkül, hogy összegabalyodna.

Egyik fontos jellemzője a nagy sebességű, precíz légáramlás. Ezt használat közben is érezni lehet: a légáram koncentráltabbnak és egyenletesebbnek érződik a hagyományos készülékekéhez képest, miközben a működése nagyon csendes.

Hőmérsékletből és légsebességből is 3-3 fokozat áll rendelkezésre, ráadásul kikapcsolás és újraindítás után megjegyzi a legutóbbi beállításokat. A hőmérséklet stabil és egyenletes, a gyártó szerint az NTC-érzékelő másodpercenként 1000-szer ellenőrzi azt, hogy megakadályozza a túlmelegedést.