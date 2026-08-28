8 hajformázó egyben: kipróbáltuk, mire képes a Dreame újdonsága (x)

Egy többfunkciós hajformázónál papíron jól hangzik, ha egyszerre képes szárítani, göndöríteni, dúsítani és kisimítani a hajat. A kérdés persze az, hogy a gyakorlatban is kivált-e több különböző eszközt, és mennyire egyszerű vele elkészíteni egy frizurát. Kipróbáltuk a Dreame AirStyle Pro HI 8 az 1-ben intelligens hajformázót, amely a különböző formázófejek mellett saját alkalmazással is segíti a hajformázást.
Prémium kivitel, 8 formázófej
A Dreame AirStyle Pro HI már csomagolásában is prémium érzetet kelt. A készülék egy masszív, rendkívül igényes dobozban érkezik, amelyben minden tartozéknak megvan a saját helye. Ehhez a csomaghoz ráadásul egy ajándék utazótáska is járt, amiben kényelmesen elfér 2-3 extra formázófej, így nem kell a teljes készletet magunkkal vinnünk, ha máshol használnánk.
A csomagban összesen 8 formázófej található:
- Gyorsszárító fej a haj megszárításához
- Kerek dúsítókefe a volumen növeléséhez
- Két simítókefe - egy puha és egy kemény - a haj egyenesre szárításához
- Hajegyenesítő fúvóka
- Diffúzor a természetes göndör hajhoz
- Két hajcsavaró henger, egymással ellentétes irányú légárammal
A fejek cseréje egyszerű, egy mozdulattal rögzíthetők, használat közben pedig stabilan a helyükön maradnak még dús, vastag szálú haj esetén is. A készlethez továbbá egy tisztítókefe is tartozik, amely a fogantyú alján található bemenet tisztítására használható.
Csendes működés és egyszerű használat
A hajformázó használata kényelmes, a markolat puha műbőr borítást kapott, így nem csúszik. Nagyobb mérete ellenére kevesebb mint 300 grammot nyom, így hosszabb használat során sem fárad el tőle a karunk. A hosszú, 360 fokban forgatható kábelnek köszönhetően a fej mindkét oldalán szabadon mozgatható anélkül, hogy összegabalyodna.
Egyik fontos jellemzője a nagy sebességű, precíz légáramlás. Ezt használat közben is érezni lehet: a légáram koncentráltabbnak és egyenletesebbnek érződik a hagyományos készülékekéhez képest, miközben a működése nagyon csendes.
Hőmérsékletből és légsebességből is 3-3 fokozat áll rendelkezésre, ráadásul kikapcsolás és újraindítás után megjegyzi a legutóbbi beállításokat. A hőmérséklet stabil és egyenletes, a gyártó szerint az NTC-érzékelő másodpercenként 1000-szer ellenőrzi azt, hogy megakadályozza a túlmelegedést.
A hideg fokozat itt valóban hideg levegőt jelent, nem csak langyosat, ami nagyon hasznos az elkészített frizura fixálására. Arra viszont érdemes figyelni, hogy használat után a fejek felforrósodhatnak. Több tartozéknál hőszigetelt hegy segíti a levételt, a többinél viszont érdemes megvárni, amíg lehűlnek.
A készülék hosszú, göndör és dús hajon is jól teljesített. A két csavarófej különösen látványos: az A-Curl technológia irányított légárammal automatikusan a henger köré tekeri a tincset. A gyakorlatban ez kifejezetten jól működik, a haj nem csúszik le és nem gabalyodik össze. Elég leválasztani a tincset, a többit pedig elvégzi a készülék. Automatikus göndörítési üzemmódban a szükséges hőmérsékletet is magától változtatja a göndörítéshez és a rögzítéshez - ezt a bekapcsológomb feljebb nyomásával tudjuk aktiválni.
A hajegyenesítő fej már másképp működik, mint egy hagyományos hajvasaló: egy fix résbe kell beilleszteni a hajat, nem szorítja össze a tincset. Emiatt kevesebb hajjal dolgozik egyszerre, pontosan kell a nyílásba illeszteni, és a hajtövek sem érhetők el vele teljesen. Hullámos vagy lazább göndör haj esetében az egyenesítő fej és a simítókefék akár ki is válthatják a hagyományos hajvasalót egy kíméletesebb megoldással.
Gyors szárítás és saját alkalmazás
A gyártó szerint a készülék a rövid hajat körülbelül 1, a hosszú hajat pedig nagyjából 5 perc alatt képes megszárítani. Ez természetesen hajtípustól, hajmennyiségtől és a haj nedvességétől is függ. Habár ionizáció elvileg nincs benne, használat után nem eredményezett szálló vagy feltöltődött hajat. A leggyorsabb szárítást a simítókefével sikerült elérni, ami alaposan megszárítja a hajat, ráadásul a göndör hajat képes szinte teljesen egyenesre beszárítani.
A funkciók itt nem állnak meg: a Dreamehome appban hajprofilt hozhatunk létre, ami által személyre szabott hajformázási rutint állít össze. Az alkalmazás az egyes formázásoknál optimalizált időzítést, hőmérsékletet és technikát ajánlhat, még több lehetőséget és segítséget kínálva a formázáshoz. A készülék WiFi-n keresztül kapcsolható össze az alkalmazással.
Megéri?
A Dreame AirStyle Pro HI egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen készülékben tudja összehozni a hajszárítást és a különböző formázási feladatokat. A 8 tartozék, a többféle beállítás és a személyre szabott funkciók sokoldalúvá teszik, könnyű súlya pedig kényelem szempontjából is előny.
Egyenes vagy enyhén hullámos haj esetén képes lehet kiváltani akár több hajformázót. Göndör haj esetén nagy segítséget nyújt a beszárításban és a frizura felfrissítésében, arra viszont önmagában nem alkalmas, hogy szögegyenes frizurát érjünk el vele.
Számomra az egyik leghasznosabb kiegészítő a kefe, amellyel gyorsan és rendezetten lehet beszárítani a hajat. Ez hatékonyabbá és sokkal egyszerűbbé teszi a folyamatot, mint amikor hagyományos hajszárító és fésű segítségével próbáljuk ugyanezt elérni.
Habár az ára borsosabb, mégis jóval alacsonyabb a konkurens márkák hasonló termékeihez képest, miközben több tartozékot is kínál. Összességében egy kiváló készülékről van szó, amelyet bármilyen hajtípushoz szívesen ajánlok. A eredmény ugyanakkor nagyban függ a hajtípustól, így egyénenként változó, hogy kinek mely készülékeket képes kiváltani.