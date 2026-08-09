Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából - galéria

A közelmúltban többször is beszámoltunk már arról, milyen érdekes tárgyak kerültek felszínre az alacsony vízállású Duna miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, egy német katonai motorkerékpár, emberi maradványok, aknák, gránátdarabok, valamint német és szovjet lőszerek is előkerültek a folyó medréből. Az alacsony vízállás tette ismét láthatóvá Baján, a Potyka csárda közelében azt a rozsdás vasszerkezetet is, amely évek óta foglalkoztatja a helyieket.
Újabb háborús relikvia bukkant felszínre a Duna alacsony vízállása miatt
Az elmúlt évek során számtalan elképzelés felmerült: egyesek egy elsüllyedt hajó maradványait vélték felfedezni, mások mozdonyalkatrészre vagy egy háborús jármű darabjára gyanakodtak. A különös vasdarab eredete sokáig rejtély maradt, néhány évvel ezelőtt azonban helytörténet iránt érdeklődő bajaiak és hajózástörténeti szakemberek utánajártak a roncs történetének. A vizsgálat alapján végül arra jutottak, a mederből kiemelkedő tárgy nem egy teljes hajóroncs, hanem egy szegecselt gőzkazán, amely nagy valószínűséggel az egykori Magyar (Királyi) Folyam-és Tengerhajózási Részvénytársaság flottájába tartozó személyhajó maradványa lehet. A Magyar Hajózásért Egyesület által üzemeltetett Hajóregiszter oldal adatai szerint az LVI. számú csavargőzös - írta meg a Baon.
A háborús relikviáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni:
A minap számoltunk be arról, ahogy augusztus 7-én, pénteken kora este a neszmélyi Duna-parton találtak robbanótestnek tűnő tárgyat. A bejelentés a Neszmélyi Polgárőr Egyesülethez érkezett, majd a helyszínre Kapu Tibor, az egyesület alelnöke is kiment, aki úgy vélte, veszélyes robbanótestről lehet szó, feltehetően egy taposóaknáról, ezért értesítette a 112-t. A helyszínre a Tatai Rendőrkapitányság munkatársai érkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket. A honvédség tűzszerészei megvizsgálták a talált tárgyat, és „B” kategóriába sorolták, így annak helyét elegendő volt megjelölni, őrzésére nem volt szükség.