Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából - galéria

A közelmúltban többször is beszámoltunk már arról, milyen érdekes tárgyak kerültek felszínre az alacsony vízállású Duna miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, egy német katonai motorkerékpár, emberi maradványok, aknák, gránátdarabok, valamint német és szovjet lőszerek is előkerültek a folyó medréből. Az alacsony vízállás tette ismét láthatóvá Baján, a Potyka csárda közelében azt a rozsdás vasszerkezetet is, amely évek óta foglalkoztatja a helyieket.

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt felszínre került egy, a második világháború idejéből származó hajó roncsa Baja közelében / Fotó: Németi Róbert/Anadolu/AFP

Újabb háborús relikvia bukkant felszínre a Duna alacsony vízállása miatt

Az elmúlt évek során számtalan elképzelés felmerült: egyesek egy elsüllyedt hajó maradványait vélték felfedezni, mások mozdonyalkatrészre vagy egy háborús jármű darabjára gyanakodtak. A különös vasdarab eredete sokáig rejtély maradt, néhány évvel ezelőtt azonban helytörténet iránt érdeklődő bajaiak és hajózástörténeti szakemberek utánajártak a roncs történetének. A vizsgálat alapján végül arra jutottak, a mederből kiemelkedő tárgy nem egy teljes hajóroncs, hanem egy szegecselt gőzkazán, amely nagy valószínűséggel az egykori Magyar (Királyi) Folyam-és Tengerhajózási Részvénytársaság flottájába tartozó személyhajó maradványa lehet. A Magyar Hajózásért Egyesület által üzemeltetett Hajóregiszter oldal adatai szerint az LVI. számú csavargőzös - írta meg a Baon.

A háborús relikviáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni: