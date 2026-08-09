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alacsony vízállás

Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából - galéria

8 órája
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Ismét egy háborús relikvia került a felszínre. A Duna alacsony vízállása miatt már nem egyszer bukkantak elő érdekes tárgyak, vagy épp hadianyagok: Baján például az a hajóroncs vált láthatóvá, amely már évek óta lázban tartja a helyieket.
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alacsony vízállásháborús relikviaBajadunahajóroncs

A közelmúltban többször is beszámoltunk már arról, milyen érdekes tárgyak kerültek felszínre az alacsony vízállású Duna miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, egy német katonai motorkerékpár, emberi maradványok, aknák, gránátdarabok, valamint német és szovjet lőszerek is előkerültek a folyó medréből. Az alacsony vízállás tette ismét láthatóvá Baján, a Potyka csárda közelében azt a rozsdás vasszerkezetet is, amely évek óta foglalkoztatja a helyieket.

BAJA, HUNGARY â€“ AUGUST 8: People gather along the exposed riverbed of the Danube, after exceptionally low water levels revealed the remains of an old World War II-era ship from the riverbed in Baja, Hungary on August 8, 2026. The emergence of the wreck has attracted hundreds of curious visitors to the site. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt felszínre került egy, a második világháború idejéből származó hajó roncsa Baja közelében / Fotó: Németi Róbert/Anadolu/AFP

Újabb háborús relikvia bukkant felszínre a Duna alacsony vízállása miatt

Az elmúlt évek során számtalan elképzelés felmerült: egyesek egy elsüllyedt hajó maradványait vélték felfedezni, mások mozdonyalkatrészre vagy egy háborús jármű darabjára gyanakodtak. A különös vasdarab eredete sokáig rejtély maradt, néhány évvel ezelőtt azonban helytörténet iránt érdeklődő bajaiak és hajózástörténeti szakemberek utánajártak a roncs történetének. A vizsgálat alapján végül arra jutottak, a mederből kiemelkedő tárgy nem egy teljes hajóroncs, hanem egy szegecselt gőzkazán, amely nagy valószínűséggel az egykori Magyar (Királyi) Folyam-és Tengerhajózási Részvénytársaság flottájába tartozó személyhajó maradványa lehet. A Magyar Hajózásért Egyesület által üzemeltetett Hajóregiszter oldal adatai szerint az LVI. számú csavargőzös - írta meg a Baon.

A háborús relikviáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni:

Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Galéria: Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából
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A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt felszínre került egy, a második világháború idejéből származó hajó roncsa Baja közelében

 

A minap számoltunk be arról, ahogy augusztus 7-én, pénteken kora este a neszmélyi Duna-parton találtak robbanótestnek tűnő tárgyat. A bejelentés a Neszmélyi Polgárőr Egyesülethez érkezett, majd a helyszínre Kapu Tibor, az egyesület alelnöke is kiment, aki úgy vélte, veszélyes robbanótestről lehet szó, feltehetően egy taposóaknáról, ezért értesítette a 112-t. A helyszínre a Tatai Rendőrkapitányság munkatársai érkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket. A honvédség tűzszerészei megvizsgálták a talált tárgyat, és „B” kategóriába sorolták, így annak helyét elegendő volt megjelölni, őrzésére nem volt szükség.

 

 

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