Újabb furcsa felfedezés: második világháborús katonai motorkerékpárt rejtett a Duna - videó

A hőség miatt extrém alacsony vízállású Duna mélyéről nem egy érdekes tárgy bukkant már a felszínre. A minap például a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be arról, hogy egy második világháborús katonai motorkerékpár szállítását végezték el a mentőhajójukkal a Honvédelmi Minisztérium kérésére. Mint kiderült, vasárnap, a késő délutáni órákban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum csapata kereste meg őket azzal, hogy a Batthyány térnél előkerült egy második világháborús motor, amelyet a Duna és az iszap szinte tökéletesen megőrzött, és aminek a szállításához kértek segítséget, miután olyan hajóra volt szükség, amely a sekély vízben is biztonságosan meg tudja közelíteni a partot.

Második világháborús motorkerékpárt rejtett a Duna / Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / MI

Második világháborús motorkerékpárt rejtett a Duna

Mivel a jármű viszonylag nehéz volt, elengedhetetlen volt, hogy a hajó orra egészen a vízszintig le nyíljon, megkönnyítve ezzel a berakodást. A motort végül sikerült beemelni a hajóba, majd ezután átszállították egy olyan helyszínre, ahol már biztonságosan fel tudták tenni egy kisteherautóra.

Bízunk benne, hogy a lelet – különösen az oldaldoboza – sok értékes információt és titkot rejt majd a szakemberek számára!

- tették hozzá.

A Dunából és Tiszából egyébként már korábban is érdekes dolgok bukkantak a felszínre: többek közt egy 13 éve elveszett autó Szobnál, vagy éppen bombák. Az erről készült galériánkat itt tudja megtekinteni!