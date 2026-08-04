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duna

Újabb furcsa felfedezés: második világháborús katonai motorkerékpárt rejtett a Duna - videó

20 perce
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Az apadó Dunából már sok érdekes tárgy bukkant felszínre. Nemrég például egy második világháborús katonai motorkerékpár került elő, amelyet a Duna és az iszap szinte tökéletesen megőrzött, és aminek az elszállítását a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat végezte.
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dunapest vármegyei kutató - mentő szolgálatmotormásodik világháború

A hőség miatt extrém alacsony vízállású Duna mélyéről nem egy érdekes tárgy bukkant már a felszínre. A minap például a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be arról, hogy egy második világháborús katonai motorkerékpár szállítását végezték el a mentőhajójukkal a Honvédelmi Minisztérium kérésére. Mint kiderült, vasárnap, a késő délutáni órákban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum csapata kereste meg őket azzal, hogy a Batthyány térnél előkerült egy második világháborús motor, amelyet a Duna és az iszap szinte tökéletesen megőrzött, és aminek a szállításához kértek segítséget, miután olyan hajóra volt szükség, amely a sekély vízben is biztonságosan meg tudja közelíteni a partot.

2026.07.29 Margit híd zátony alacsony Duna vízállás
Második világháborús motorkerékpárt rejtett a Duna / Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / MI

Második világháborús motorkerékpárt rejtett a Duna

Mivel a jármű viszonylag nehéz volt, elengedhetetlen volt, hogy a hajó orra egészen a vízszintig le nyíljon, megkönnyítve ezzel a berakodást. A motort végül sikerült beemelni a hajóba, majd ezután átszállították egy olyan helyszínre, ahol már biztonságosan fel tudták tenni egy kisteherautóra. 

Bízunk benne, hogy a lelet – különösen az oldaldoboza – sok értékes információt és titkot rejt majd a szakemberek számára!

- tették hozzá.

A Dunából és Tiszából egyébként már korábban is érdekes dolgok bukkantak a felszínre: többek közt egy 13 éve elveszett autó Szobnál, vagy éppen bombák. Az erről készült galériánkat itt tudja megtekinteni!

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

Emelkedik a Duna vízszintje

Lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél keddre virradóan - jelentették be az Országos Vízügyi Igazgatóság oldalán. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás. Minderről itt lehet olvasni részletesebben.

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