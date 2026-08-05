Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben

Noha kedd hajnalra másfél centit emelkedett a Duna vízszintje, még mindig rekordalacsony. A legnagyobb magyarországi folyó medre a hosszan tartó nyári hőség miatt történelmi szinten is szokatlanul száraz.

A Duna-meder szárazzá vált területén turisták sütkéreznek Fotó: Ladóczki Balázs

A Margit-sziget déli csücskénél a folyó visszahúzódása miatt kavicsos mederrészek bukkantak a felszínre, a középső hídpillér környezete pedig gyalogosan, száraz lábon is bejárható. Rengetegen élnek is a lehetőséggel. Ottjártunkkor mintegy 70 ember élvezte a sziget „megnövekedett területét”. Így tett a 75 esztendős Magdolna, aki egész életében szerette a Dunát, de hogy a vízszint mikor volt utoljára ennyire alacsony, arra már nem emlékszik.

– Szerettem volna megnézni a mostani partszakaszt, és mondhatom, hogy ilyennek még nem láttam. Bízom benne, hogy már a vízszint nem csökken tovább, de tudjuk, hogy a természet nagy úr! – mondta az asszony, majd büszkén megmutatta, milyen szép követ talált.

Magdika mindig is szerette a Dunát Fotó: Ladóczki Balázs

– Egy pillanatra azt hittem, hogy aranyat leltem, persze ez csak vicc. A lényeg, hogy elviszem emlékbe, elvégre nem mindennapos élményben van részem – mosolygott Magdika.

A drasztikusan apadó vízszint miatt a folyómeder teljes egészében átalakult. Ahol régen biztonságos mélység volt, ott most alig van víz, a felszín alá rejtőzve pedig súlyos veszélyek leselkednek: többek között kövek, régi fémtárgyak és uszadékfák kerültek közvetlenül a vízfelszín közelébe. Ha valaki a sekélyebb részeken beugrana a vízbe, azzal súlyos, maradandó egészségkárosodást vagy akár életveszélyes sérüléseket is kockáztatna. Ottjártunkkor szerencsére senki sem vállalkozott ilyesmire.

Mágneshorgászok vadásznak kincsekre

Megjelentek azonban a mágneshorgászok. Egy neve elhallgatását kérő, 13 éves fiú például ennek köszönhetően talált egy Trabant-kormányt. A gyermek számára a tárgy felbecsülhetetlen értéket képvisel, ezért az édesapja beleegyezésével örömmel hazavitte. A tervek szerint majd szépen felújítják és felteszik a falra.

Richárd csupán második alkalommal hódol új hobbijának.

Richárd pénzt talált a folyóban Fotó: Ladóczki Balázs

– A napokban vettem egy 300 kilót is elbíró mágnest. Még nem volt különösebb fogásom, igaz, már találtam egy csehszlovák egy koronást – mondta az egyetemista, majd megmutatta, hogyan is zajlik ez. A mágnesét a kötél segítségével meglóbálta, majd a vízbe hajította. Miközben elkezdte kihúzni, a mágnes elakadt. Richárd egy pillanatig reménykedett, hogy valami nagyobb tárgyra bukkant, de aztán nem lett fogás. A diák némi csalódottsággal csupán néhány rozsdás szöggel lett gazdagabb.