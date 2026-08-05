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folyómeder

Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hiába emelkedett a legnagyobb hazai folyó vízszintje, még mindig drasztikusan alacsony. Az Origo helyszíni riportja a kiszáradt mederből.
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folyómederapálydunafolyóvízvízszint

Noha kedd hajnalra másfél centit emelkedett a Duna vízszintje, még mindig rekordalacsony. A legnagyobb magyarországi folyó medre a hosszan tartó nyári hőség miatt történelmi szinten is szokatlanul száraz.

Duna-meder
A Duna-meder szárazzá vált területén turisták sütkéreznek Fotó: Ladóczki Balázs

A Margit-sziget déli csücskénél a folyó visszahúzódása miatt kavicsos mederrészek bukkantak a felszínre, a középső hídpillér környezete pedig gyalogosan, száraz lábon is bejárható. Rengetegen élnek is a lehetőséggel. Ottjártunkkor mintegy 70 ember élvezte a sziget „megnövekedett területét”. Így tett a 75 esztendős Magdolna, aki egész életében szerette a Dunát, de hogy a vízszint mikor volt utoljára ennyire alacsony, arra már nem emlékszik.

– Szerettem volna megnézni a mostani partszakaszt, és mondhatom, hogy ilyennek még nem láttam. Bízom benne, hogy már a vízszint nem csökken tovább, de tudjuk, hogy a természet nagy úr! – mondta az asszony, majd büszkén megmutatta, milyen szép követ talált.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Magdika mindig is szerette a Dunát  Fotó: Ladóczki Balázs

– Egy pillanatra azt hittem, hogy aranyat leltem, persze ez csak vicc. A lényeg, hogy elviszem emlékbe, elvégre nem mindennapos élményben van részem – mosolygott Magdika.

A drasztikusan apadó vízszint miatt a folyómeder teljes egészében átalakult. Ahol régen biztonságos mélység volt, ott most alig van víz, a felszín alá rejtőzve pedig súlyos veszélyek leselkednek: többek között kövek, régi fémtárgyak és uszadékfák kerültek közvetlenül a vízfelszín közelébe. Ha valaki a sekélyebb részeken beugrana a vízbe, azzal súlyos, maradandó egészségkárosodást vagy akár életveszélyes sérüléseket is kockáztatna. Ottjártunkkor szerencsére senki sem vállalkozott ilyesmire. 

Mágneshorgászok vadásznak kincsekre

Megjelentek azonban a mágneshorgászok. Egy neve elhallgatását kérő, 13 éves fiú például ennek köszönhetően talált egy Trabant-kormányt. A gyermek számára a tárgy felbecsülhetetlen értéket képvisel, ezért az édesapja beleegyezésével örömmel hazavitte. A tervek szerint majd szépen felújítják és felteszik a falra.

Richárd csupán második alkalommal hódol új hobbijának.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Richárd pénzt talált a folyóban  Fotó: Ladóczki Balázs

– A napokban vettem egy 300 kilót is elbíró mágnest. Még nem volt különösebb fogásom, igaz, már találtam egy csehszlovák egy koronást – mondta az egyetemista, majd megmutatta, hogyan is zajlik ez. A mágnesét a kötél segítségével meglóbálta, majd a vízbe hajította. Miközben elkezdte kihúzni, a mágnes elakadt. Richárd egy pillanatig reménykedett, hogy valami nagyobb tárgyra bukkant, de aztán nem lett fogás. A diák némi csalódottsággal csupán néhány rozsdás szöggel lett gazdagabb.

– Legalább tisztítom a Dunát – jegyezte meg mosolyogva.

Ádám az ideiglenesen szárazzá vált területet buborékművészként vette birtokba. Az édesanyjával és kistestvérével érkezett.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Ádám nem is tud elképzelni szebb helyszínt  Fotó: Ladóczki Balázs

- Azért jöttünk ide, mert most lehetséges – árulta el a Diniként bemutatkozó nő, és hozzátette: a családjával egy olyan vállalkozást vezet, aminek köze van a buborékkal való szórakoztatáshoz.

- Különleges helyszín, nem? – nevetett a családanya, és kedvesen megjegyezte: a fiának még gyakorolnia kell, de gyorsan fejlődik.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Galéria: Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben
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Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben

A középső pillér pilléralagútját normál esetben a csónakosok és a kajakosok veszik birtokba. Most bárki átsétálhat alatta. A meghosszabbodott Margit-sziget déli csücskében pedig a mederben heverő méretes kőhalmok épültek.

 

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