Több régi bombát is eltávolítottak Budapesten a Dunából

A Magyar Honvédség tűzszerészei eltávolították a robbanótesteket a Raoul Wallenberg rakpart és a Műegyetem rakpart közeléből - közölte a honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel. A korábbi tájékoztatás szerint a Raoul Wallenberg rakpart előtti Duna-mederben egy második világháborús, szovjet 203 milliméteres betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús, német utánpótlás-konténert találtak, amely nyolc Panzerfaust vetőcsövet, azokhoz tartozó Faustpatrone fejrészeket és detonátoraikat tartalmazza.

A tűzszerészek eltávolították a robbanótesteket Budapesten a Duna-mederből / Fotó: Facebook / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Eltávolították a tűzszerészek a robbanótesteket Budapesten a Duna-mederből

A péntek reggeli közlemény szerint,

a második világháborús, szovjet 203 milliméteres betonromboló gránátot erősen korrodált állapota miatt nem lehetett a helyszínen hatástalanítani, ezért rendőri felvezetéssel szállítják el egy kijelölt robbantási területre, ahol meg fogják semmisíteni a többi robbanótesttel együtt.

A kiemelés idejére péntek hajnalban időszakosan lezárták a Szabadság hidat és a budai oldalon a rakpartokat, valamint a Műegyetem épületeit, és egy benzinkutat, de annak befejeztével rendőrség a kora reggeli órákban már feloldotta a korlátozásokat és az útlezárásokat.

Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred korábban a közösségi oldalán számolt be arról, hogy augusztus 1-jén és 2-án érkezett kettő, egymás szomszédságába eső bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére Budapestről. A kiérkező tűzszerész járőr augusztus 4-én a Duna budai szakaszán, a Raoul Wallenberg rakpart előtt egy második világháborús szovjet 203mm-es betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti mederben egy második világháborús, német utánpótlás konténert azonosított, utóbbi 8 db Panzerfaust vetőcsövet tartalmazott, a hozzájuk tartozó Faustpatrone fejrészekkel és detonátorokkal.

Az eszközöket - méretükből, súlyukból és elhelyezkedésükből adódóan - augusztus 7-én hajnalban szállítják el, a Rendőrséggel együttműködve. Ebből adódóan aznap 04:00-kor lezárják a Szabadság hidat és a Raoul Wallenberg rakpartot teljes hosszában. Az ott található robbanótestek elszállítását követően zárják le a Műegyetem előtti alsó és felső rakpartot a Szent Gellért tér-Műegyetem metró megállótól a Petőfi híd lábáig, valamint kiürítik a Budapesti Műszaki Egyetem T, R, D, Z, ÉL, és MG jelű épületét, illetve a Zöld Sziget üzemanyagtöltő állomást is

- tették hozzá.