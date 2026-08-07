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duna

Elkerítik a Duna-meder szennyezett felszínét az Óbudai Gázgyárnál

23 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Duna-meder szennyezett felszínét az egykori Óbudai Gázgyár területén és megkezdi a beszivárgó szennyező anyagok semlegesítését – jelentette be a főpolgármester a Facebookon pénteken. A Duna alacsony vízállásánál a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható.
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dunavízállásszennyeződés

Karácsony Gergely főpolgármester a bejegyzésében azt írta, a a Duna-meder szennyezett felszínének elkerítése most különösen fontos most, a Sziget Fesztivál kezdetéhez közeledve.

Duna
Az óbudai szennyezés a Duna partján - Karácsony Gergely/Facebook

Mint írta, az államnak fel kell számolnia a volt Óbudai Gázgyár területén a föld alatt fekvő, mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. 

Tavaly Budapest csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet a Graphisoft Park indított a kármentesítés ügyében, a pert pedig meg is nyerték.

A kormánynak ezzel sürgető dolga van, a Duna alacsony vízállásánál a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható

– írta.

Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse. Budapest ebben is kész a partnerségre - zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Újra emelkedett a Duna vízszintje Paksnál

A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 3 centimétert emelkedett, és az emelkedő tendencia tovább folytatódott - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, pénteken közzétett jelentésében.

 

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