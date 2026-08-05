Emberi maradványokra bukkantak a Dunából kiemelt motorkerékpár alatt

Lapunk is beszámolt korábban arról, milyen újabb meglepő felfedezésre került sor, az alacsony vízállású Duna miatt. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be arról, hogy egy második világháborús katonai motorkerékpár szállítását végezték el a mentőhajójukkal a Honvédelmi Minisztérium kérésére. Mint kiderült, vasárnap, a késő délutáni órákban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) csapata kereste meg őket azzal, hogy a Batthyány térnél előkerült egy második világháborús motor, amelyet a Duna és az iszap szinte tökéletesen megőrzött. Nemrég újabb részleteket derültek ki ennek kapcsán, így például az is, a motor mellett más leleteket, sőt, emberi maradványokat is megtaláltak.

Emberi maradványokat is rejtett a Duna a motorkerékpár alatt / Fotó: Ladóczki Balázs

Emberi maradványokra bukkantak a Dunában talált motorkerékpár alatt

A Magyar hadisírgondozás beszámolója szerint egy német DKW NZ 350-1 motorkerékpár, ráadásul egy közel komplett darab került elő, a vízállás azonban nemcsak ezt, hanem sokkal veszélyesebb eszközöket is láthatóvá tett: mintegy hat, hordozókeretben lévő német tányérakna, valamint kézigránát és tüzérségi gránát maradványok is előkerültek. Mivel a motor vonzotta a tekinteteket, a hatóságok szombat éjszakára biztosították a helyszínt, hajnali kettőkor pedig az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái végrehajtották a mentesítést.

A DKW és környezetének feltárása másnap kezdődhetett meg. Az iszap és a törmelék eltávolítása közben előbukkanó kísérőleletek sokfélesége miatt feltehető, hogy egy „háborús hulladékgödör” bukkant elő a vízből, amelybe az ostrom után egyaránt beleszórták a hulladékot és a hadianyagot. Az első órákban főként német és orosz gyalogsági lőszerek, állatcsontok és civil kerámiák kerültek elő. Ekkor már az is látható volt, hogy az iszap jól konzerválta a motorkerékpárt és az előkerült felszerelésmaradványokat, köztük egy német Y-szíjat és egy bajonettpapucsot. Komolyabb korrózió azokon a részeken figyelhető meg, amelyeket a vízszint ingadozása időszakosan a felszínre hozott. A DKW tágabb környezetének feltárásakor később több és veszélyesebb hadianyag is előkerült: összesen tíz német TMi–35 akna miatt kellett ismét riasztani a tűzszerészeket. Kiemelésükhöz és elszállításukhoz már a Bem rakpart forgalmának ideiglenes lezárására is szükség volt.

A kiemelt motorkerékpár alatt továbbá emberi maradványokra is rábukkantak a HM HIM munkatársai, amelyekről feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak, a II. világháború időszakából. A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság szakemberei a feltárási munkát megkezdték, azonban a maradványok és a leletanyag elhelyezkedésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy német katonákról van szó, így a helyszínt és az addig exhumált vázat – a magyar hadisírgondozó szakemberek levonulása és az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonáinak mentesítési munkálatait követően – átadták a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) magyarországi exhumálásokért felelős kollégája részére, a további kiemeléseket pedig már ők fogják elvégezni.

A Dunából és Tiszából egyébként már korábban is érdekes dolgok bukkantak a felszínre: többek közt egy 13 éve elveszett autó Szobnál, vagy éppen bombák. Az erről készült galériánkat itt lehet megtekinteni!