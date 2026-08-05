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duna

Emberi maradványokra bukkantak a Dunából kiemelt motorkerékpár alatt

15 perce
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Egy komplett világháborús motorkerékpár került elő a Dunából a napokban. Nemrég az is kiderült, a motor mellett TMi–35 aknákat, kézigránátokat és tüzérségi gránát maradványokat, míg a kiemelt motorkerékpár alatt emberi maradványokat is rejtett a Duna, amelyekről feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak
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dunamaradványmotorkerékpárkézigránátcsont

Lapunk is beszámolt korábban arról, milyen újabb meglepő felfedezésre került sor, az alacsony vízállású Duna miatt. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be arról, hogy egy második világháborús katonai motorkerékpár szállítását végezték el a mentőhajójukkal a Honvédelmi Minisztérium kérésére. Mint kiderült, vasárnap, a késő délutáni órákban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) csapata kereste meg őket azzal, hogy a Batthyány térnél előkerült egy második világháborús motor, amelyet a Duna és az iszap szinte tökéletesen megőrzött. Nemrég újabb részleteket derültek ki ennek kapcsán, így például az is, a motor mellett más leleteket, sőt, emberi maradványokat is megtaláltak.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Emberi maradványokat is rejtett a Duna a motorkerékpár alatt / Fotó: Ladóczki Balázs

Emberi maradványokra bukkantak a Dunában talált motorkerékpár alatt

A Magyar hadisírgondozás beszámolója szerint egy német DKW NZ 350-1 motorkerékpár, ráadásul egy közel komplett darab került elő, a vízállás azonban nemcsak ezt, hanem sokkal veszélyesebb eszközöket is láthatóvá tett: mintegy hat, hordozókeretben lévő német tányérakna, valamint kézigránát és tüzérségi gránát maradványok is előkerültek. Mivel a motor vonzotta a tekinteteket, a hatóságok szombat éjszakára biztosították a helyszínt, hajnali kettőkor pedig az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái végrehajtották a mentesítést.

A DKW és környezetének feltárása másnap kezdődhetett meg. Az iszap és a törmelék eltávolítása közben előbukkanó kísérőleletek sokfélesége miatt feltehető, hogy egy „háborús hulladékgödör” bukkant elő a vízből, amelybe az ostrom után egyaránt beleszórták a hulladékot és a hadianyagot. Az első órákban főként német és orosz gyalogsági lőszerek, állatcsontok és civil kerámiák kerültek elő. Ekkor már az is látható volt, hogy az iszap jól konzerválta a motorkerékpárt és az előkerült felszerelésmaradványokat, köztük egy német Y-szíjat és egy bajonettpapucsot. Komolyabb korrózió azokon a részeken figyelhető meg, amelyeket a vízszint ingadozása időszakosan a felszínre hozott. A DKW tágabb környezetének feltárásakor később több és veszélyesebb hadianyag is előkerült: összesen tíz német TMi–35 akna miatt kellett ismét riasztani a tűzszerészeket. Kiemelésükhöz és elszállításukhoz már a Bem rakpart forgalmának ideiglenes lezárására is szükség volt.

A kiemelt motorkerékpár alatt továbbá emberi maradványokra is rábukkantak a HM HIM munkatársai, amelyekről feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak, a II. világháború időszakából. A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság szakemberei a feltárási munkát megkezdték, azonban a maradványok és a leletanyag elhelyezkedésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy német katonákról van szó, így a helyszínt és az addig exhumált vázat – a magyar hadisírgondozó szakemberek levonulása és az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonáinak mentesítési munkálatait követően – átadták a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) magyarországi exhumálásokért felelős kollégája részére, a további kiemeléseket pedig már ők fogják elvégezni.

A Dunából és Tiszából egyébként már korábban is érdekes dolgok bukkantak a felszínre: többek közt egy 13 éve elveszett autó Szobnál, vagy éppen bombák. Az erről készült galériánkat itt lehet megtekinteni!

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt láthatóvá vált egy 18. századi erőd Újvidéknél

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erőd maradványai. A történészek szerint az Insel Schanz a Péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Feladata az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán, és elérjék a várat. Az erőd földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, valamint fedett összekötőutakból állt.


 

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