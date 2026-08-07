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duna

Újra emelkedett a Duna vízszintje Paksnál

Tegnap, 15:05
Olvasási idő: 2 perc
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A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában három centimétert emelkedett, és az emelkedő tendencia tovább folytatódott - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, pénteken közzétett jelentésében.
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Azt írták, hogy a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása csütörtökön 7 órakor -131 centiméter volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 28,2 Celsius-fok.

20260720 Paks Rekord alacsony a Duna vízszintje. Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság
Paksná a Duna - Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Emelkedett a Duna vízszintje

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MAVIR Zrt. előrejelzése alapján közölte, hogy a bruttó csúcsidei rendszerterhelés csütörtökön 19.15 órakor 6700 megawatt volt, a várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés pénteken 6260 megawatt lehet. A megtakarított energiamennyiségről megbízható adat csak később fog rendelkezésre állni.

A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke: 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

 

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