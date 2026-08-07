Újra emelkedett a Duna vízszintje Paksnál

Azt írták, hogy a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása csütörtökön 7 órakor -131 centiméter volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 28,2 Celsius-fok.

Paksná a Duna - Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Emelkedett a Duna vízszintje

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MAVIR Zrt. előrejelzése alapján közölte, hogy a bruttó csúcsidei rendszerterhelés csütörtökön 19.15 órakor 6700 megawatt volt, a várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés pénteken 6260 megawatt lehet. A megtakarított energiamennyiségről megbízható adat csak később fog rendelkezésre állni.

A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke: 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.