Nyomoz a rendőrség, II. világháborús gránátot vittek el a Duna-partról

Eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság, miután eltűnt egy feltehetően II. világháborús robbanótest, amit korábban a Duna-parton találtak meg. A közleményük szerint egy férfi augusztus 10-én személyesen jelentette be a BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált meder iszapjában egy lövedéknek látszó, rozsdás tárgyat talált, amiről fényképet is készített. A rendőrök ekkor azonnal a helyszínre siettek, ahol viszont már csak a tárgy helyét sikerült azonosítaniuk.

Eltűnt a Duna-partról egy II. világháborús robbanótest / Fotó: Facebook / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Képünk illusztráció)

Eltűnt a Duna-partról egy II. világháborús robbanótest

A tárgy a bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el, és feltételezhető, hogy valaki elvitte.

A bejelentő fényképei alapján nem zárható ki, hogy a fotókon látható eszköz egy II. világháborús tüzérségi gránát. A rendőrség az ügyben szakértőt rendelt ki.

A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a közleményében azt kéri, amennyiben valaki megtalálta vagy magához vette a tárgyat, semmiképpen ne mozgassa tovább, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani. Ha valóban robbanótestről van szó, a működésbe lépése súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat, ezért azonnal hívni kell a 112-es számot, és követni a hatóságok utasításait.

Aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón!

- emelték ki, hozzátéve, a több évtizede földben vagy vízben fekvő robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek, ezért kezelésüket kizárólag tűzszerész szakemberek végezhetik.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság most robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomoz.

A rendőrség jelenleg is adatokat gyűjt, kamerafelvételeket elemez, tanúkat kutat fel, és vizsgálja a tárgy eltűnésének körülményeit.

A rendőrség egyúttal arra is figyelmezteti a lakosságot, a Duna alacsony vízállása miatt a mederből különféle tárgyak kerülhetnek elő. Ezeket se elmozdítani, se elvinni nem szabad, sőt, lehetőség szerint hozzájuk se nyúlni. Amennyiben a talált tárgy veszélyesnek tűnik, vagy felmerül a gyanú, hogy robbanóeszköz vagy lőszer lehet, biztonságos távolságból bejelentést kell tenni a 112-es számon.