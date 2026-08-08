Rendőröket riasztottak a Duna-partra, robbanótestet találtak Neszmélynél

Az elmúlt jó pár napban központi témává vált az extrém alacsony vízállású Duna, valamint az, milyen meglepő tárgyak bukkantak emiatt a felszínre. Augusztus 7-én, pénteken kora este például a neszmélyi Duna-parton találtak robbanótestnek tűnő tárgyat. A bejelentés a Neszmélyi Polgárőr Egyesülethez érkezett, majd a helyszínre Kapu Tibor, az egyesület alelnöke is kiment, aki úgy vélte, veszélyes robbanótestről lehet szó, feltehetően egy taposóaknáról, ezért értesítette a 112-t.

Robbanótestet találtak a neszmélyi Duna-parton / Fotó: Neszmélyi Polgárőr Egyesület/Facebook

Robbanótestet találtak a neszmélyi Duna-parton

A helyszínre a Tatai Rendőrkapitányság munkatársai érkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket. A honvédség tűzszerészei megvizsgálták a talált tárgyat, és „B” kategóriába sorolták, így annak helyét elegendő volt megjelölni, őrzésére nem volt szükség - írja a Kemma.

A polgárőrség felhívta a figyelmet arra, hasonló esetben senki ne próbálja meg a talált tárgyat megérinteni, felvenni vagy elmozdítani. Ilyenkor a legfontosabb a biztonságos távolság megtartása és a hatóságok értesítése.

A Duna rekordközeli alacsony vízállása egyébként egyre több, évtizedek óta rejtőző hadianyagot tesz láthatóvá: augusztus 5-én a Monostori Erőd közelében egy család talált rá egy, a Duna partján fekvő második világháborús szovjet kézigránátra. A rendőrség ezután lezárta a területet, a Magyar Honvédség tűzszerészei pedig megvizsgálták a robbanótestet. A helyszíni ellenőrzés során Pap Ferenc főtörzsőrmester megállapította, hogy egy szovjet kézigránát került elő az apadó Duna partjáról. A veszélyes eszközt nem kellett helyben hatástalanítani, a szakemberek biztonságosan kiemelték és elszállították. A part és a még vízzel borított mederszakasz átvizsgálásakor további, mintegy fél kilogrammnyi második világháborús gyalogsági lőszert is találtak. Ezeket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították megsemmisítésre. Budapesten pedig korábban egy német katonai motorkerékpár, emberi maradványok, aknák, gránátdarabok, valamint német és szovjet lőszerek is előkerültek a folyó medréből.