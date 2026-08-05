11 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt

A Duna alacsony vízállása miatt a teherhajók közül néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel (a hordképesség 10-20 százalékával) tud csak közlekedni. A vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos, 270 centiméteres vízmélység.
Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan.
Ilyen alacsony vízállásnál a Duna magyarországi szakaszán több mélységhiányos hely is kialakul.
A vízállás miatt a hajózási hatóság nem korlátozza a hajók közlekedését, a közzétett és aktuális vízállás- és gázlóadatok, valamint a saját hajó merülése alapján a hajó felelős vezetője dönthet a továbbhaladásról – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán.
Történelmi mélyponton a Duna vízhozama Romániában
Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál. A vízszint 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 centiméteres szintet, ami a cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.