11 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt

A Duna alacsony vízállása miatt a teherhajók közül néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel (a hordképesség 10-20 százalékával) tud csak közlekedni. A vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos, 270 centiméteres vízmélység.

A Duna alacsony vízállása most nemcsak Magyarországon, hanem a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését

Fotó: Ladóczki Balázs

Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan.

Ilyen alacsony vízállásnál a Duna magyarországi szakaszán több mélységhiányos hely is kialakul.

A vízállás miatt a hajózási hatóság nem korlátozza a hajók közlekedését, a közzétett és aktuális vízállás- és gázlóadatok, valamint a saját hajó merülése alapján a hajó felelős vezetője dönthet a továbbhaladásról – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán.

Történelmi mélyponton a Duna vízhozama Romániában

Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál. A vízszint 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 centiméteres szintet, ami a cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.