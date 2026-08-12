Világháborús robbanótestek kerülnek elő a Dunából, erre figyelmeztetnek a tűzszerészek

A rekordalacsony vízállás miatt egyre több, évtizedek óta a Duna medrében rejtőző világháborús robbanótest kerül felszínre Komárom-Esztergom vármegyében. A Kemma.hu a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredétől megtudta, hogy idén már 111 bejelentés érkezett a vármegyéből, ebből július 25. és augusztus 7. között 34 alkalommal jeleztek gyanús tárgyat.

Bomba a Dunában - Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Veszélyes meglepetéseket rejt a Duna rekordalacsony vízállásnál

A tűzszerészek szerint főként aknavető- és tüzérségi gránátok, valamint kézigránátok kerültek elő. Arra figyelmeztetnek, hogy a több mint 80 éve a földben vagy a vízben rejtőző robbanótestek továbbra is veszélyesek lehetnek.

Ha valaki gyanús tárgyat talál, nem szabad megérinteni vagy elmozdítani, hanem biztonságos távolságra kell menni és értesíteni a 112-t.

A közelmúltban egy ennél jóval nagyobb veszélyforrás is előkerült: Neszmélynél, Virttel szemben egy több száz kilogrammos, világháborús hajóaknát találtak a Dunában. A rekordalacsony vízállás miatt felszínre került robbanótest kiemeléséhez a hajóforgalmat is le kellett állítani, a műveletben pedig tűzszerészek, rendőrök és szakértők vettek részt.

A szakemberek szerint a kijelölt fürdőhelyeken továbbra is biztonságosan lehet fürdeni, ugyanakkor a Duna alacsony vízállása miatt most fokozottan érdemes figyelni a mederben és a parton előkerülő tárgyakra. A lakosságnak nem kell eldöntenie, hogy valóban robbanóeszközt talált-e: ha gyanúsnak tűnik, hagyják érintetlenül és jelentsék a hatóságoknak.