Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

Lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél keddre virradóan - jelentették be az Országos Vízügyi Igazgatóság oldalán. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás.

Emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél

A Víziügyi igazgatóság előrejelzése szerint a Duna vízállása akár 38 centiméter is lehet szombatra - írta meg az Index. A fejleményt Magyar Péter miniszterelnök is bejelentette a közösségi oldalán: