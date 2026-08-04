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Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

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Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

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Lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél. A vasárnap mért legalacsonyabb, 9 centiméter után jelenleg 15 centiméter a Duna vízállása.
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dunavízszintemelkedésbudapest

Lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél keddre virradóan - jelentették be az Országos Vízügyi Igazgatóság oldalán. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás.

Európai aszály, alacsony dunai vízállás és kiszáradt folyómeder Budapesten, háttérben az Országház
Emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél
Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél

A Víziügyi igazgatóság előrejelzése szerint a Duna vízállása akár 38 centiméter is lehet szombatra - írta meg az Index. A fejleményt Magyar Péter miniszterelnök is bejelentette a közösségi oldalán:

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Irány Paks!

 

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