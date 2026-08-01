Tévhit, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz – itt az ideje tisztázni a félreértéseket!

Történelmi a Duna vízszintje. Olyan alacsony, hogy sorra állítja le a blokkjait a Paksi Atomerőmű, ráadásul Magyar Péter szombat délelőtt bejelentette: még a hétvégén jöhet a teljes leállás. A súlyos helyzeten tovább ront, hogy az utóbbi napokban számtalan téves információ jelent meg a világhálón. Ezen tévhitek tisztázására közleményben vállalkozott az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Rekord alacsony a Duna vízszintje

Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Tévhitek a Duna vízállása kapcsán

A két legfőbb tévhit, ami elterjedt, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt szinte kiszárad a Duna és negatív rekordokat döntöget a vízállás, illetve hogy a felvízi országok "visszatartják" a Dunát, és emiatt nincs Magyarországon víz.

"Ezekkel a téves állításokkal szemben az a tény, hogy a Duna nemzetközi vízfolyás, így egyetlen állam sem rendelkezhet a vízkészletével korlátlanul. A Duna vízkészletének használatát több szintű szabályozás határozza meg. Nemzetközi egyezmények, európai uniós jogszabályok, kétoldalú államközi megállapodások és a nemzeti vízgazdálkodási előírások.

A Duna aktuális természetes vízhozamát úgynevezett zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. A jelenlegi természetes vízhozam azonban minden korábban mért értéknél alacsonyabb.

A vízlépcsők rövid távon képesek a vízhozam időbeli kiegyenlítésére vagy átmeneti tározására, azonban a Duna teljes vízkészletét tartósan nem tudják visszatartani. Hosszabb időléptékben a beérkező természetes vízhozamot tovább kell vezetniük, miközben az üzemeltetésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzetközi és nemzeti jogszabályoknak. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós vízvisszatartása.

Ausztriában 12 db duzzasztó működik, amely rövid távú megoldást lehetővé tesz, de alapjaiban nem oldja meg a klímaváltozás okozta sokkot" – magyarázza a közlemény, hozzátéve: