Családi séta közben bukkantak egy világháborús kézigránátra a Dunánál

A Duna rekordközeli alacsony vízállása egyre több, évtizedek óta rejtőző hadianyagot tesz láthatóvá. A komáromi lelet miatt a honvédség a környező mederszakaszt is átvizsgálta.

A Duna alacsony vízállása világháborús kézigránátot, motorkerékpárt is a felszínre hozott (A képen a Duna Budapestnél) Fotó: Ladóczki Balázs

Családi séta közben találtak világháborús kézigránátot a Duna medrében

Családi séta közben találtak második világháborús kézigránátot Komáromban, a Monostori Erőd bástyájánál. Az augusztus 5-én érkezett bejelentés után a rendőrség lezárta a területet, a Magyar Honvédség tűzszerészei pedig megvizsgálták a robbanótestet.

A helyszíni ellenőrzés során Pap Ferenc főtörzsőrmester megállapította, hogy egy szovjet kézigránát került elő az apadó Duna partjáról. A veszélyes eszközt nem kellett helyben hatástalanítani, a szakemberek biztonságosan kiemelték és elszállították.

A part és a még vízzel borított mederszakasz átvizsgálásakor további, mintegy fél kilogrammnyi második világháborús gyalogsági lőszert is találtak. Ezeket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, ahol később megsemmisítik.

A rendkívül alacsony dunai vízállás az elmúlt hetekben több, évtizedek óta rejtőző hadianyagot hozott felszínre. Budapesten korábban egy német katonai motorkerékpár, emberi maradványok, aknák, gránátdarabok, valamint német és szovjet lőszerek is előkerültek a folyó medréből.

A mostani esetnél a tűzszerészek a környező partszakaszt is átvizsgálták, hogy kizárják további robbanótestek jelenlétét. A lezárást a munka idejére rendelték el, a megtalált hadianyagokat pedig ellenőrzött körülmények között semmisítik meg egy kijelölt központi telephelyen – írja a Kemma.hu.