Jön a fordulat? Itt vannak a pontos számok, ennyi eső érkezett a Duna vízgyűjtőjébe

Az elmúlt időszak szárazsága után végre csapadék érkezett a Duna felső vízgyűjtőire. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint az eső hatása már a folyó vízállásán is kezd megmutatkozni.

Megérkezett az eső a Duna felső vízgyűjtőire, ezért Magyarországon is emelkedhet a vízszint. A javulás azonban várhatóan csak átmeneti lesz. Fotó: Ladóczki Balázs

Megérkezett az eső a Duna vízgyűjtőjére

Megérkezett a régóta várt csapadék a Duna felső vízgyűjtőire, de a magyarországi szakaszon egyelőre csak kisebb vízszintváltozás tapasztalható. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint péntek reggelig az Inn vízgyűjtőjén átlagosan 15,7 milliméter, a Traun és az Enns térségében 8,5 milliméter, a Bécsi-medencében pedig 5,9 milliméter eső hullott.

Szombat reggelig ezeken a területeken további mintegy 8 milliméter csapadék várható, ezt követően azonban csökken az eső esélye. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb vízszintemelkedést regisztráltak, amely Nagybajcsnál is érzékelhető.

A Duna magyarországi szakaszán a következő napokban a jelenleginél néhány deciméterrel magasabb vízállás alakulhat ki. Az emelkedés azonban várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb jelentős csapadék, a jövő hét közepétől ismét csökkenhet a folyó vízszintje.

Újra emelkedett a Duna vízszintje Paksnál

A Duna Paksnál három centimétert emelkedett, és az emelkedő tendencia tovább folytatódott - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, pénteken közzétett jelentésében.