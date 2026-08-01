Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy látszódnak az 1945-ben felrobbantott híd maradványai is

Extrém alacsony a Duna vízállása hazánkban. Ennek hatása szinte mindenütt látható, emellett sajnos az energiaellátásra is hatással van: a Paksi Atomerőmű blokkjait folyamatosan állítják le, sőt, Magyar Péter szombati bejelentése értelmében valószínű, hogy még a hétvégén az egész erőmű leáll. Mindeközben a vízállás a fővárosban egy igen érdekes múltba tekintést is biztosít: láthatóvá váltak ugyanis az 1945-ben felrobbantott Ferenc József híd víz alatti maradványai.

A Duna felett átívelő Ferenc József híd 1900-ban

Fotó: Fortepan

Extrém alacsony a Duna vízszintje: láthatóvá vált a II. világháborúban felrobbantott híd szerkezete

A visszavonuló német csapatok 1945. január 16-án robbantották fel (a többi Duna-híddal együtt) a Ferenc József hidat. A robbanótölteteket a középső hídnyílásban helyezték el, amely miatt a középső elem a folyóba zuhant, míg a parti nyílásokat áthidaló szerkezetek sérülten, de a helyükön maradtak. A hidat nem sokkal később, immár Szabadság híd néven építették újjá: 1946. augusztus 20-án adták át a forgalomnak. A híd történelmét őrző roncsok azonban azóta is ott nyugszanak – az idő nagy többségében rejtve – a Duna mélyén. Most azonban olyan alacsony a vízállás, hogy tisztán kivehetőek a roncsok, mint az az Időkép által közzétett videón is jól látszik.