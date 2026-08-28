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halászat

Új faj bukkant fel a Dunában: két éven át próbáltak elkapni egy példányt belőle

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A halkutatók már két éve is megemlíttették, hogy a szávai állasküsz már hazánktól délebbre felbukkant. Idén júniusban egy mintavétel során sikerült befogni az első példányt Magyarországon, Paks közelében.
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halászatdunahalfaj

Új halfaj első bizonyított magyarországi példányára bukkantak a kutatók a Dunában.

Új faj bukkant fel a Dunában.
Új faj bukkant fel a Dunában. (Képünk illusztráció) Fotó: Ladóczki Balázs

Új faj bukkant fel a Dunában

A szávai állasküsz (Alburnus sava) egyede június 29-én került elő a folyó Uszódnál található szakaszán, Paks közelében. A halat a Paksi Atomerőmű kibocsátásának monitorozása során végzett mintavételkor fogták be - számolt be róla a Bácskai Napló - Baja Híroldala.

A szakemberek már korábban számítottak arra, hogy a faj Magyarországon is megjelenhet. A Halászat folyóirat 2024-es, 4. számában Halasi-Kovács Béla és Harka Ákos arra hívták fel a figyelmet, hogy a hazánktól délebbre fekvő területeken több helyen is észlelték az állasküsz egyik faját, ezért idővel a magyarországi vizekben való felbukkanása is várható volt.

Június 29-én a nappali mintavétel során a halkutatók nagy teljesítményű, Hans Grassl EL 64IIGI típusú elektromos mintavételi eszközzel dolgoztak a Duna uszódi szakaszán. Végül a szávai állasküsz egy küszcsapat tagjaként került elő a strand alatti kövezés előtti nyíltvizes területen.

A befogott példány teljes testhossza 212 milliméter, standard testhossza pedig 187 milliméter volt. A hal oldalvonalán 63 pikkelyt számoltak, míg az oldalvonal fölött 10, alatta pedig 4 pikkelysort azonosítottak.

 

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