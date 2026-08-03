Ritka égi show jön: hullócsillagok és napfogyatkozás ugyanazon a napon

Az év legsűrűbb csillagászati napján, augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perseidák hullócsillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni.

Készüljön, augusztus 12-én különleges égi jelenségek sora lesz látható

Fotó: Bencsik Ádám / MW

Hullócsillagok lepik el az eget

Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perseida meteorraj, amely minden évben a nyári éjszakákon látható – emlékeztet a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfői közleménye.

A meteorraj tagjai a 109P/Swift-Tuttle üstökös korábbi elhaladásai során hátrahagyott porszemcsékből származnak. A legtöbb Perseida meteor augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban várható.

A hajnalra eső maximum idején ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor felvillanását is lehet majd látni.

A Perseidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, hiszen a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől. A legtöbb meteor keleti irányban lesz látható magasan, ezért az észleléshez érdemes fekvő helyzetbe vagy nyugágyba helyezkedni.

A Perseida meteorraj aktivitása egyébként nem korlátozódik egyetlen éjszakára, a maximum előtti és utáni 1-1 hétben is érdemes meteorokat keresni az égen.

Hullócsillagok és napfogyatkozás egy napon

Idén a Hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz, a Hold a Nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható.

Augusztus 12-én mindezek mellett öt különböző jelenség követi egymást az égen. Hajnalban a keleti-délkeleti égbolton a Mars és az NGC 2129 nevű nyílt csillaghalmaz együttállását figyelhetik meg a tapasztalt távcsöves észlelők, hajnali 5 órakor alacsonyan a keleti égbolton a Merkúr, a Jupiter és a rendkívül vékony holdsarló különleges együttállását lehet majd látni, hiszen a három égitest alacsonyan, a látóhatár közelében sorakozik majd. Kora este következik a napfogyatkozás.

Magyarországról naplementekor egy vastag napsarló lesz látható, miközben Grönlandról, Izlandról, majd Spanyolországból teljes napfogyatkozást lehet megfigyelni.

A napfogyatkozás után a Vénusz erre a napra eső pontos félfázisa látszik majd távcsővel, nagyobb nagyítással. Ehhez érdemes közvetlenül naplemente után, este 8 órakor megkeresni a Vénuszt, amely ekkor 14 fok magasan látszik majd a nyugati horizont fölött. Sötétedés után, az éjszaka folyamán egyre több Perseida meteor tűnik fel az égen.