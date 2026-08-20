Félelmetes átalakulás közeleg – egyre melegebb és szárazabb Magyarország

Az éghajlatváltozás következtében Magyarország az elmúlt öt évtizedben jelentősen melegedett, miközben az éves csapadékösszeg alig csökkent. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Meteorológiai Tanszékének kutatói szerint a magasabb hőmérséklet miatt azonban nő a párolgási igény, így ugyanannyi csapadék mellett is kevesebb víz maradhat a talaj, a növényzet és a mezőgazdaság számára – számolt be róla az MTI.
Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói azt vizsgálták, hogyan változott Magyarország éghajlata az elmúlt öt évtizedben a hő- és vízellátottságot együttesen figyelembe véve. Arra is keresték a választ, hogy a következő évtizedekben mely mai európai területek éghajlatához kerülhet közelebb Magyarország klímája.
A Másfélfok által ismertetett kutatás szerint Magyarország az elmúlt fél évszázadban annyit melegedett, hogy az utóbbi években átlagosan az ország területének felén már a Spanyolország középső részére jellemző klímaviszonyok tapasztalhatók.
Az éghajlatváltozás a vízellátottságot is befolyásolja
A kutatók az átalakulás vizsgálatához a Thornthwaite-féle éghajlati osztályozást használták. Ez a hőmérséklet és a csapadék mellett figyelembe veszi a vízháztartás szempontjából meghatározó, hónapról hónapra változó folyamatokat, valamint a légkör és a felszín közötti kölcsönhatásokat is.
Az ország kétharmadán szárazabb klíma jöhet
A kutatók egy olyan jövőbeli forgatókönyvet is megvizsgáltak, amely 2040 után az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának jelentős csökkentésével számol. A jelenlegi vállalások és tervek alapján szerintük 2100-ra nagy valószínűséggel ehhez a közepes pályához lehetünk közel.
A számítások szerint a következő évtizedekben tovább nőhet a félszáraz éghajlati kategória aránya. 2040 után a szárazabb klímák Magyarország területének átlagosan 67 százalékán jelenhetnek meg.
A hőellátottság szempontjából 2021 és 2040 között átlagosan az ország 67 százalékán, később pedig akár 84 százalékán is előfordulhat a közepesen meleg klíma a jelenlegi 49 százalék helyett. A kutatás szerint 2060 után kis területeken, egyes években már a meleg klímaöv is megjelenhet. Ez a kategória jelenleg elsősorban a Rómától délre fekvő mediterrán síkvidékekre jellemző.
A mediterrán térség éghajlatához közelíthet Magyarország
A szárazabb és melegebb viszonyok együttes terjedésével Magyarország éghajlata fokozatosan olyan területekéhez kerülhet közelebb, amelyek ma Spanyolország középső részén, a Duna-delta környékén vagy Görögország északi részén találhatók.
A vizsgált közepes forgatókönyv szerint a jövőben az ország területét és az egyes éveket együttesen vizsgálva közel egynegyed részben a félszáraz éghajlati öv lehet jellemző, míg legalább négyötöd részben a közepesen meleg hőellátottsági kategória fordulhat elő. Ez a két kategória együtt jelenleg tartósan Magyarországtól délre jellemző Európában.
A változások a talajokra, a természetes növényzetre és a mezőgazdaságra is jelentős hatással lehetnek. A félszáraz és közepesen meleg területeken olyan növénykultúrák is jellemzőek, mint az olajbogyó, a füge, a mandula, egyes citrusfélék vagy a nagyobb hőigényű vörösborszőlő-fajták.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezek a növények egyszerűen átvehetik a jelenlegi magyarországi kultúrák helyét. A termeszthetőséget a talajadottságok, a fagyveszély és más gazdálkodási feltételek is meghatározzák, ezért az esetleges változtatások előtt részletes vizsgálatokra van szükség.
A kutatás szerint a magyarországi szárazodás megítéléséhez önmagában nem elegendő a lehulló csapadék mennyiségét vizsgálni. Melegebb éghajlaton ugyanis ugyanabból a csapadékmennyiségből is kevesebb víz maradhat a talaj, a növényzet és a mezőgazdaság számára.
A kutatók ezért fontosnak tartják, hogy a globális kibocsátás legalább a vizsgált közepes forgatókönyv közelében maradjon. Ehhez az energiafogyasztás jelentős mérséklését és a megújuló energiaforrásokra történő gyors átállást tartják szükségesnek.
Az 1972 és 2025 közötti megfigyelések alapján Magyarország az évek többségében leginkább a középszáraz klímaövbe tartozott. Hőellátottság szempontjából az 1970-es és 1980-as években még viszonylag egységes volt az ország, és a kissé meleg klímaövbe tartozott. A felmelegedés következtében mára Magyarország területének mintegy fele a közepesen meleg klímaövbe került. Hasonló hőellátottság jelenleg Európa délebbi részein, például a Pó-síkságon, Franciaország délnyugati területein és a Duna romániai szakasza mentén jellemző.