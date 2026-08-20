Félelmetes átalakulás közeleg – egyre melegebb és szárazabb Magyarország

Az éghajlatváltozás következtében Magyarország az elmúlt öt évtizedben jelentősen melegedett, miközben az éves csapadékösszeg alig csökkent. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Meteorológiai Tanszékének kutatói szerint a magasabb hőmérséklet miatt azonban nő a párolgási igény, így ugyanannyi csapadék mellett is kevesebb víz maradhat a talaj, a növényzet és a mezőgazdaság számára – számolt be róla az MTI.

Az éghajlatváltozás miatt Magyarország egyre melegebbé és szárazabbá válik (A kép illusztráció)

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Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói azt vizsgálták, hogyan változott Magyarország éghajlata az elmúlt öt évtizedben a hő- és vízellátottságot együttesen figyelembe véve. Arra is keresték a választ, hogy a következő évtizedekben mely mai európai területek éghajlatához kerülhet közelebb Magyarország klímája.

A Másfélfok által ismertetett kutatás szerint Magyarország az elmúlt fél évszázadban annyit melegedett, hogy az utóbbi években átlagosan az ország területének felén már a Spanyolország középső részére jellemző klímaviszonyok tapasztalhatók.

Az éghajlatváltozás a vízellátottságot is befolyásolja

A kutatók az átalakulás vizsgálatához a Thornthwaite-féle éghajlati osztályozást használták. Ez a hőmérséklet és a csapadék mellett figyelembe veszi a vízháztartás szempontjából meghatározó, hónapról hónapra változó folyamatokat, valamint a légkör és a felszín közötti kölcsönhatásokat is.

Az ország kétharmadán szárazabb klíma jöhet

A kutatók egy olyan jövőbeli forgatókönyvet is megvizsgáltak, amely 2040 után az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának jelentős csökkentésével számol. A jelenlegi vállalások és tervek alapján szerintük 2100-ra nagy valószínűséggel ehhez a közepes pályához lehetünk közel.