Hét tipp hőség idejére, így őrizhető meg az élelmiszerek biztonsága

Élelmiszer-biztonsági szempontból nem önmagában az áramszünet ténye a meghatározó, hanem az, hogy az élelmiszer mennyi ideig és milyen hőmérsékleten volt kitéve a nem megfelelő tárolási körülményeknek. A hűtést igénylő élelmiszerek – különösen a húsok, húskészítmények, halak, tejtermékek, tojásos ételek és készételek fokozott figyelmet igényelnek, mivel ezek kedvező környezetet biztosíthatnak a mikroorganizmusok szaporodásához - hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Így őrizhetjük meg az élelmiszerek biztonságát hőség idején / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hogyan őrizhetjük meg az élelmiszerek biztonságát hőség idején?

1. Ellenőrizzük a hűtőszekrény működését!

A hűtést igénylő élelmiszerek biztonságának alapfeltétele a hűtési lánc folyamatos fenntartása. A nyári hőségben a hűtőberendezések fokozott terhelésnek vannak kitéve, ezért célszerű rendszeresen ellenőrizni, hogy a hűtőszekrény megfelelően működik-e, és a tárolási hőmérséklet nem haladja-e meg az ajánlott +5 °C-ot. A nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolás elősegítheti egyes kórokozó mikroorganizmusok szaporodását, ezáltal növelheti az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázatát.

2. Rendezzük át tudatosan a hűtő tartalmát!

A romlásra különösen érzékeny élelmiszereket – így különösen a nyers húsokat, húskészítményeket, tejtermékeket, fogyasztásra kész ételeket és egyéb hűtést igénylő termékeket – célszerű a hűtőtérben átláthatóan elhelyezni. Ez lehetővé teszi, hogy a szükséges élelmiszerek gyorsan hozzáférhetők legyenek, így csökkenthető a hűtőajtó nyitvatartásának ideje és mérsékelhető a hűtőtér felmelegedése. A hűtőszekrény túlzsúfolása akadályozhatja a hideg levegő megfelelő áramlását, amely egyenetlen hőmérséklet-eloszlást eredményezhet. Ennek következtében egyes élelmiszerek a kívánatosnál magasabb hőmérsékleten tárolódhatnak, ami kedvezhet a mikroorganizmusok szaporodásának. Javasolt rendszeresen áttekinteni a hűtőben tárolt élelmiszereket, és előnyben részesíteni a rövidebb fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termékek mielőbbi felhasználását, ezáltal csökkentve az élelmiszer-pazarlás és a romlás kockázatát.