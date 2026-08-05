Elájult a volán mögött, majd egy villanyoszlopnak csapódott egy magyar férfi

Ismét sikeres életmentéssel zárult egy baleset: ezúttal a tűzoltók kezdték meg a bajbajutott újraélesztését. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán megosztott eset szerint egy férfi vezetés közben lett rosszul, majd autójával egy villanyoszlopnak ütközött.

Sikerrel zárult egy életmentés a mentősök és tűzoltók munkájának köszönhetően. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A tűzoltók kezdték meg az életmentés

A közelmúltban egyedül utazott autójával egy 40 év körüli férfi Pest megyében, amikor hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette, majd nagy sebességgel egy villanyoszlopnak csapódott - olvasható az mentőszolgálat oldalán. A baleset szemtanúi azonnal értesítették a segélyhívót, majd elsőként a tűzoltók értek ki a helyszínre, akik kimentették a beteget az autóból. A férfi nem mutatott életjeleket, így megkezdték az újraélesztést.

Perceken belül mentőgépkocsi érkezett a helyszínre: a mentőszolgálat munkatársai átvették az életmentést, majd esetkocsi és rohamkocsi csatlakozott az ellátáshoz. A gyors segítségnyújtásnak köszönhetően a férfi keringése visszatért, így stabil állapotban szállították kórházba.