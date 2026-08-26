Szomorú hír érkezett: elhunyt hazánk egyik legidősebb embere

Szomorú hírt osztott meg Pető Zsolt, Abony polgármestere: 104 éves korában elhunyt Kocsis Istvánné, Marika néni, a város legidősebb polgára.

Az elhunyt Kocsis Istvánné februárban ünnepelte 104. születésnapját.

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Idén még felköszöntötték a 104. születésnapján

Kocsis Istvánné február 6-án ünnepelte 104. születésnapját. A városvezetés évről évre személyesen köszöntötte Marika nénit, aki jeles napjait családja körében ünnepelte – írja a Szoljon.

Különösen emlékezetes volt a 100. születésnapja. Rokonai ünnepi díszbe öltöztették a nappalit, ahol születésnapi felirat és 100-as lufik várták az ünnepeltet.

Mariska néni nagyon boldog volt, és azt mondta: Ez az, amiért érdemes ilyen sokáig élnem!

– idézte fel Pető Zsolt.

104 éves korában elhunyt Abony legidősebb polgára. A fotón Pető Zsolt polgármester köszöntötte Kocsis Istvánné Marika nénit

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Fényképekkel búcsúzott a polgármester

A város a következő években sem feledkezett meg Abony legidősebb polgáráról, születésnapjain rendszeresen személyesen köszöntötték. Kocsis Istvánné augusztus 22-én hunyt el. A polgármester most korábbi ünnepségeinek fényképeivel emlékezett meg róla, és a város lakossága nevében részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.