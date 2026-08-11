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61 éves korában elhunyt Kis Ervin Egon.
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magyar televíziómagyar rádiókis ervin egon

Súlyos betegség után, életének 61. évében elhunyt Kis Ervin Egon újságíró és dokumentumfilmes, a magyar e-kereskedelem egyik úttörője, a BinX magyar neobank igazgatósági tagja, valamint az Ecommerce Hungary (korábbi nevén Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért) alapítója.

Elhunyt Kis Ervin Egon
Elhunyt Kis Ervin Egon
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Kis Ervin Egon a pályája korábbi szakaszában, az 1990-es évek elején a Magyar Rádió és a Magyar Televízió szerkesztő munkatársaként dolgozott. A kilencvenes évek közepén újságíróként került kapcsolatba az internettel, és többek között az Internet Kalauzban is publikált.

1999-ben az elsők között indított webshopot Netpiac néven, amelyet később az RTL vásárolt meg tőle. Alapítója, majd kilenc éven át alelnöke, később pedig elnöke volt az Ecommerce Hungarynek, korábbi nevén a SzEK.org-nak. Vezetése alatt a szakmai szervezet a magyar e-kereskedelmi piac egyik meghatározó szövetségévé vált.

Tanácsadóként és a digitalizáció elkötelezett képviselőjeként számos vállalkozással dolgozott együtt. 2010-től kiemelt szerepet vállalt a Számlázz.hu sikertörténetében, 2016-tól pedig a Virgo csoporton belül építette a SmartCommerce Consultingot. 2024 márciusától a BinX Zrt. neobank stratégiai igazgatójaként és igazgatósági tagjaként dolgozott - írta a Blikk.

 

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