Nem jött össze az üzlet: összevertek és elraboltak egy férfit Biatorbágyon

Emberrablás bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség, miután két férfival elrabolta az üzlettársát Biatorbágyon. A vádlottak dohánytermékek nemzetközi kereskedelmével foglalkoztak: 2023-ban megállapodtak a sértett férfival, hogy segíteni fog nekik a dohánytermékek Ukrajnában történő értékesítésében. Az üzlet azonban meghiúsult és a vádlottak több százezer eurót veszítettek.

A képen az az autó látható, amivel a vádlottak elrabolták a sértettet / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Elraboltak és bántalmaztak egy férfit Biatorbágyon

A két férfi azt gyanította, a sértett becsapta őket, ezért elhatározták, hogy tőrbe csalják és visszaszerzik a pénzüket. 2025 novemberében az egyik vádlott a sértettel találkozót beszélt meg egy biatorbágyi bevásárlóközpontba: miután megebédeltek, a sértettet a parkolóba csalta, ahol már várta őket a másik vádlott. A férfiak a sértettet a kocsiba tuszkolták, mialatt az egyik vádlott több alkalommal ököllel megütötte. Az elrabolt férfit ezután Ercsi környékére vitték és egy elhagyatott mezőségi úton megálltak vele. A férfiak követelték az elveszített pénzüket, miközben a sértettet bántalmazták.

A vádlottak a sértett feleségével is felvették a kapcsolatot, akitől a férje elengedésért szintén pénzt követeltek. Egy idő után a férfit visszavitték a bevásárlóközpontba azzal, hogy ha meghatározott időpontig nem fizetnek nekik, akkor mindez folytatódni fog. A sértettet végül egy barátja kórházba vitte és a rendőrséget is értesítették. A nyomozó hatóság az elkövetőket egy nap alatt elfogta.

A sértettnek a bántalmazás következtében könnyű sérülése keletkezett. A Pest Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyeletben lévő férfiakat emberrablás bűntettével vádolja és velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.