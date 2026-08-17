Itt a nemzetközi rangsor: ezek a legjobb egyetemek Magyarországon

Az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem végzett a legjobb helyen a magyar felsőoktatási intézmények közül az Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026-os világrangsorában. Mindkét egyetem az 501–600. helyezettek kategóriájában szerepel, miközben összesen négy magyar intézmény került be a világ legjobb ezer egyeteme közé.

ELTE: újabb rangsorban bizonyította vezető szerepét a magyar egyetemek között Fotó: ORIGO

Az Academic Ranking of World Universities 2003 óta készül, és a világ egyik legelismertebb egyetemi rangsorának számít. A listát 2009 óta a ShanghaiRanking Consultancy állítja össze, egyetemektől és kormányzati szervektől függetlenül.

Az értékelés során többek között olyan objektív szempontokat vesznek figyelembe, mint a tudományos publikációk száma, a magas idézettségű kutatók aránya, valamint az intézmények korábbi hallgatói és jelenlegi oktatói által elnyert tudományos díjak.

A rangsor készítői a világ mintegy 2500 felsőoktatási intézményét vizsgálják meg, és közülük a legjobb ezer kerülhet be a nyilvánosan elérhető rangsorba.

Az ELTE és az SZTE áll az élen Magyarországon

A korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban is négy magyar egyetem került be a világ legjobb ezer felsőoktatási intézménye közé. Az ELTE ezúttal a Szegedi Tudományegyetemmel osztozik a magyarországi első helyen.

A két intézmény egyaránt az 501–600. helyezettek kategóriájában szerepel. A Semmelweis Egyetem a 701–800., míg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 901–1000. kategóriába került.

A nemzetközi rangsor élmezőnye eközben változatlan maradt. Az első három helyen sorrendben a Harvard Egyetem, a Stanford Egyetem és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) végzett.

A világ tíz legjobb egyeteme között nyolc amerikai és két brit intézmény található. Az első száz helyezett között ugyanakkor már jóval sokszínűbb a mezőny: összesen 18 ország felsőoktatási intézményei szerepelnek a listán.

A rangsor készítői szerint elsősorban az ázsiai egyetemek erősítették pozícióikat az elmúlt időszakban. Az ARWU 2026-os teljes rangsora országok és intézmények szerinti bontásban is elérhető.