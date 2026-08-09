Eltűnt egy 16 éves lány Budapesten

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. augusztus 7-én X. kerületi otthonába nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lányt a rendőrök jelenleg is keresik.

Az eltűnt 16 éves lányt keresi a rendőrség

Fotó: police.hu

Orgován Vanessza körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna, hosszú hajú lány.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Orgován Vanessza tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Magyarországon találták meg a Dániában eltűnt 15 éves lányt

Életben megtalálták Magyarországon azt a 15 éves dán lányt, aki kedden reggel tűnt el Hedenstedben. A magyar rendőrség, az Europol és a dán rendőrség együttműködésének köszönhetően a lány előkerült, a hatóságok pedig azt is vizsgálják, történt-e bűncselekmény az eltűnésével kapcsolatban.