Szeptemberre várta gyermekét a Dunában eltűnt 29 éves férfi

Hétfő délután megrázó eset történt a Dunán, miután a dunakeszi szabadstrandon egy társaság elmerült a hirtelen mélyülő vízben. Négy embert sikeresen kimentettek, de egy férfit még mindig eltűntként keresnek.

Szeptemberre várta az első gyermekét a Dunában eltűnt 29 éves férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Szeptemberre várta az első gyermekét a Dunában eltűnt 29 éves férfi

A Mikepércsről érkezett társaság tagjai a sekély vízben gázoltak, amikor egy hirtelen medernyílás miatt mély, erős sodrású részre kerültek. Segélykiáltásaikra többen is a helyszínre siettek, de az egyik férfit nem tudték kimenteni.

A 29 éves férfit még ma is búvárok keresik, családja kétségbeesetten várja a híreket. Az RTL Híradónak sikerült elérnie az egyik kimentett férfi élettársát, aki elmondta: az eltűnt fiatalembernek szeptemberben születik meg az első gyermeke.

Bement az élettársam, látta, hogy fuldokolnak, kiabálnak, segíteni akart. Az egyik megfogta a karját, a másik a másik kezét, a harmadik belekapaszkodott az egyik segíteni szándékozó hátába, de annyira jött a sodrás, hogy elcsúsztak a talajon, és elvitte őket a víz

- idézte fel a drámai mentés részleteit a nő.

A parton tartózkodók közül többen is a társaság után mentek, köztük Kiss Gergely is, aki egy szabadnapos rendőrrel húzta fel egy hajó fedélzetére a bajbajutottakat. Elmondása szerint addigra a kimentett fürdőzők közül többen már eszméletlen állapotban voltak.

Két ember a fürdőzők közül már eszméletlen volt. Két srác tartotta egy-egy kezével a mentőövet, a másikkal meg egy-egy másik srác fejét fogták

- emlékezett vissza.

Kiss Gergely elárulta, hogy csak a parton derült ki, hogy egy valakit még nem mentettek ki, amikor az eltűnt férfi testvére elkezdet kiabálni, hogy még van valaki a vízben. Végül visszamentek a hajóval és tovább keresték a fiatalembert, de eddig még nem találták meg.

A kimentett fürdőzőket a váci kórházba szállították, miközben az eltűntet még ma is keresték búvárok.