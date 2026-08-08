Magyarországon találták meg a Dániában eltűnt 15 éves lányt

A 15 éves lány kedden reggel hagyta el otthonát a dániai Hedenstedben, ezt követően nyoma veszett. A délkelet-jütlandi rendőrség nagy erőkkel kereste, és a lakosság, valamint a média segítségét is kérte az eltűnt lány megtalálásához.

Megtalálták Magyarországon az eltűnt 15 éves dán lányt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendőrség csütörtök délután közölte a jó hírt: a lányt Magyarországon, életben megtalálták.

A megtalálásban a magyar rendőrség, az Europol és a Sydøstjyllands Politi, vagyis a délkelet-jütlandi rendőrség működött együtt.

A dán rendőrség tájékoztatása szerint a lány családját már értesítették, a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a 15 éves lány biztonságban hazajuthasson Dániába – írja a Politi.dk.

Az Index azt írta, az Országos Rendőr-főkapitányság a 24.hu-nak adott válaszában úgy fogalmazott: „Az eltűnt kiskorút augusztus 6-án Hajdú-Bihar vármegyében, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai találták meg sérülésmentesen, jelenlegi adataink és a lány elmondása szerint sérelmére bűncselekményt nem követtek el”.

Folytatják a nyomozást az eltűnt és megkerült lány ügyében

A délkelet-jütlandi rendőrség közölte, hogy a magyar rendőrséggel és az Europollal közösen folytatják a történtek körülményeinek vizsgálatát.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket sem az ügy hátteréről, sem a lány állapotáról.

Ennek oka a folyamatban lévő nyomozás, valamint a lány és családja védelme.

A hatóságok egyúttal arra kérik az embereket, hogy távolítsák el a lányról korábban közzétett fényképeket és információkat a közösségi oldalakról és más platformokról.

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