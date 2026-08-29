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eltűnt személy

Eltűnt egy fiatal testvérpár Salgótarjánban, egyiküket a rendőrség is keresi

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Két fiatal lány eltűnéséről jelent meg felhívás Salgótarjánban. Az eltűnt testvérpár egyik tagja, a 15 éves Gyenge Kornélia miatt a rendőrség körözést rendelt el.
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eltűnt személyeltűntlányrendőrség

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Gyenge Kornéliát keresi, akinek holléte a rendőrségi felhívás szerint augusztus 19. óta ismeretlen. A 15 éves lány Ózdon született, eltűnése miatt körözési eljárás van folyamatban – írta meg a NOOL vármegyei hírportál.

Eltűnt testvérpár Salgótarjánban, egyiküket a rendőrség is keresi
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Gyenge Kornélia eltűnése miatt körözést rendelt el Forrás: police.hu

Eltűnt személy: két testvérnek veszett nyoma Salgótarjánban

Egy eltűnt személyek keresésével foglalkozó Facebook-csoportban ugyanakkor azt írták, hogy Kornélia 13 éves testvérével, Gyenge Zsuzsannával együtt tűnt el Salgótarjánból.

A közösségi bejegyzés szerint a két lány augusztus 27-én, délután három óra körül indult el a Rákóczi útról, a Szent Lázár kórház környékéről. A felhívás szerint azóta nem tudni, hol vannak, telefonjaik pedig ki vannak kapcsolva.

A 15 éves Kornélia hosszú barna hajú, barna szemű, körülbelül 150–165 centiméter magas. A 13 éves Zsuzsanna rövid hajú, barna szemű, 170–175 centiméter magas.

A NOOL beszámolója szerint Gyenge Zsuzsanna neve jelenleg nem szerepel a rendőrség eltűnt személyeket tartalmazó körözési listáján.

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