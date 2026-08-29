Eltűnt egy fiatal testvérpár Salgótarjánban, egyiküket a rendőrség is keresi

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Gyenge Kornéliát keresi, akinek holléte a rendőrségi felhívás szerint augusztus 19. óta ismeretlen. A 15 éves lány Ózdon született, eltűnése miatt körözési eljárás van folyamatban – írta meg a NOOL vármegyei hírportál.
Eltűnt személy: két testvérnek veszett nyoma Salgótarjánban
Egy eltűnt személyek keresésével foglalkozó Facebook-csoportban ugyanakkor azt írták, hogy Kornélia 13 éves testvérével, Gyenge Zsuzsannával együtt tűnt el Salgótarjánból.
A közösségi bejegyzés szerint a két lány augusztus 27-én, délután három óra körül indult el a Rákóczi útról, a Szent Lázár kórház környékéről. A felhívás szerint azóta nem tudni, hol vannak, telefonjaik pedig ki vannak kapcsolva.
A 15 éves Kornélia hosszú barna hajú, barna szemű, körülbelül 150–165 centiméter magas. A 13 éves Zsuzsanna rövid hajú, barna szemű, 170–175 centiméter magas.
A NOOL beszámolója szerint Gyenge Zsuzsanna neve jelenleg nem szerepel a rendőrség eltűnt személyeket tartalmazó körözési listáján.
Tovább nőtt az eltűnt magyarok száma a súlyos természeti katasztrófa után
Három magyar állampolgár holléte ismeretlen a tibeti–nepáli határtérségben történt súlyos természeti katasztrófa után. A magyar nagykövetség folyamatosan egyeztet a tibeti és nepáli hatóságokkal és az utazásszervezővel az érintettek felkutatása érdekében.