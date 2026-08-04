Az egész ország aggódva figyeli a híreket: miközben folyamatosan tombol a kánikula, az álló- és folyóvizeink vízállása már nem csupán esztétikai vagy turisztikai probléma: amellett, hogy az ökológiai gondok is egyre nagyobbak, energiakrízis is kialakult. A Duna ugyanis soha nem volt olyan alacsony, mint az elmúlt időszakban, ami miatt a Paksi Atomerőmű turbináit egymás után kellett leállítani. Jelenleg már csak a kettes blokk üzemel 50 százalékon, ami jelentős energiakieséssel jár az országban. Magyar Péter miniszterelnök ennek ellenére kiemelte: "az áramhálózat stabil. Az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál." Ugyanakkor figyelmeztetett is: a legkritikusabb napok jönnek. Mindeközben több településen a vízhiány is komoly gondot jelent.

Jelenleg a Duna alacsony vízállása jelenti a legnagyobb gondot: energiakrízis lépett fel, bár Paks utolsó blokkja még kitart

Fotó: Mediaworks