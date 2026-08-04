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Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

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Leállások jönnek az egyik legnagyobb magyar banknál: nem lehet majd átutalni sem

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Egy cikkben a nap legfontosabb hírei. Összegyűjtöttünk mindent, amit az energiakrízis, a vízállás és a kánikula kapcsán ma tudni kell!
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energiakrízisvízhiánykánikula
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Az egész ország aggódva figyeli a híreket: miközben folyamatosan tombol a kánikula, az álló- és folyóvizeink vízállása már nem csupán esztétikai vagy turisztikai probléma: amellett, hogy az ökológiai gondok is egyre nagyobbak, energiakrízis is kialakult. A Duna ugyanis soha nem volt olyan alacsony, mint az elmúlt időszakban, ami miatt a Paksi Atomerőmű turbináit egymás után kellett leállítani. Jelenleg már csak a kettes blokk üzemel 50 százalékon, ami jelentős energiakieséssel jár az országban. Magyar Péter miniszterelnök ennek ellenére kiemelte: "az áramhálózat stabil. Az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál." Ugyanakkor figyelmeztetett is: a legkritikusabb napok jönnek. Mindeközben több településen a vízhiány is komoly gondot jelent.

Jelenleg a Duna alacsony vízállása jelenti a legnagyobb gondot: energiakrízis lépett fel, bár Paks utolsó blokkja még kitart
Jelenleg a Duna alacsony vízállása jelenti a legnagyobb gondot: energiakrízis lépett fel, bár Paks utolsó blokkja még kitart
Fotó: Mediaworks

 

 

09:28
2026. augusztus 04.
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Korlátozásokat vezet be a Tesco

A Tesco újabb energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be magyarországi áruházaiban a kormány felhívására reagálva. Az üzletlánc este lekapcsolja a homlokzati logók világítását, emeli az eladótéri hőmérsékletet, és további energiahatékonysági lépéseket vezet be. A Tesco szerint a vásárlók továbbra is zavartalan élelmiszerellátásra és a megszokott szolgáltatási színvonalra számíthatnak. Bővebben!

08:39
2026. augusztus 04.
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Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina

"Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Irány Paks!" - üzente közösségi oldalán Magyar Péter.

08:37
2026. augusztus 04.
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Emelkedik a Duna vízszintje

Lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél keddre virradóan - jelentették be az Országos Vízügyi Igazgatóság oldalán. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás. Minderről itt lehet olvasni részletesebben.

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