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Új szabályok léptek életbe az energiafogyasztás csökkentéséről

energiatakarékosság

Szolnokon lekapcsolják a város díszvilágítását és a köztéri szökőkutakat

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Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat - írta a város polgármestere a Facebookon szombaton. Az intézkedés célja az energia- és vízfogyasztás csökkentése.
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energiatakarékosságvilágításSzolnok

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere azt írta, az országos energia- és vízellátási helyzetre tekintettel az önkormányzat – a felelős és takarékos erőforrás-gazdálkodás érdekében – úgy döntött, hogy hozzájárul az ország stabil energiaellátásának fenntartásához – írja az MTI.

energiatakarékosság
Szolnokon is törekednek az energia- és vízfogyasztás csökkentésére - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az intézkedés célja az energia- és vízfogyasztás csökkentése, ezzel is támogatva a közösségi erőfeszítéseket az ellátás biztonságának megőrzése érdekében.

Az önkormányzat köszöni a lakosság megértését és együttműködését, az intézkedéseket a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül.

Energiatakarékosság a tömegközlekedésben

A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni.

 

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