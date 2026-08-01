Szolnokon lekapcsolják a város díszvilágítását és a köztéri szökőkutakat

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere azt írta, az országos energia- és vízellátási helyzetre tekintettel az önkormányzat – a felelős és takarékos erőforrás-gazdálkodás érdekében – úgy döntött, hogy hozzájárul az ország stabil energiaellátásának fenntartásához – írja az MTI.

Szolnokon is törekednek az energia- és vízfogyasztás csökkentésére - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az intézkedés célja az energia- és vízfogyasztás csökkentése, ezzel is támogatva a közösségi erőfeszítéseket az ellátás biztonságának megőrzése érdekében.

Az önkormányzat köszöni a lakosság megértését és együttműködését, az intézkedéseket a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül.

Energiatakarékosság a tömegközlekedésben

A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni.