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erdőtűz

Több helyen lángolt az ország, hétvégi házak is leégtek

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Egymás után alakult ki több erdőtűz Magyarországon pénteken, több térségben is nagy területen csaptak fel a lángok. Sátoraljaújhelyen hétvégi házak égtek le, máshol erdő és aljnövényzet gyulladt ki.
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erdőtűztűzoltóságMagyarország

A magyarországi erdőtüzek és szabadtéri tüzek miatt több vármegyében riasztották a tűzoltókat. A legsúlyosabb károk Sátoraljaújhelyen keletkeztek, ahol öt hétvégi ház teljesen leégett.

Több erdőtűz pusztított Magyarországon pénteken: Sátoraljaújhelyen öt hétvégi ház leégett, több térségben pedig hektárokon csaptak fel a lángok.
Több erdőtűz pusztított Magyarországon pénteken: Sátoraljaújhelyen öt hétvégi ház leégett, több térségben pedig hektárokon csaptak fel a lángok (a kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

Több helyen is nagy területen pusztított a tűz Magyarországon

Pénteken több erdőtűz és szabadtéri tűzeset adott munkát a tűzoltóknak Magyarországon. Sátoraljaújhelyen tizenöt hektáron égett a száraz fű, a lángok pedig hétvégi házakat is elértek. Öt épület teljesen kiégett, egy hatodik pedig félig leégett. A helyszínen több település hivatásos tűzoltói dolgoztak, több vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

Kaposváron, a Cseresznye utcában egy nagyobb füves terület kapott lángra. A tűz két hétvégi házat is érintett, a kaposvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral oltották el a tüzet.

Fertőszentmiklós közelében mintegy öt hektáron gyulladt ki az erdő. A lángok az aljnövényzetről a fák lombkoronájára is átterjedtek, ezért több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak. Az oltásban tíz vízsugarat használtak, a tűzoltók pedig elhúzódó utómunkálatokra számítanak.

Törtelnél, a 4609-es út mellett körülbelül hét hektárnyi területen keletkezett tűz. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók fékezték meg.

Fegyvernek közelében, a 3216-os út mellett szintén kigyulladt az aljnövényzet. A nagy területet érintő tűz jelentős füsttel járt, az oltást vízszállítók is segítették. Az egységek hat vízsugárral dolgoztak, végül itt is sikerült megfékezniük a lángokat.

A pénteki esetek több vármegyét érintettek, és több helyen komoly beavatkozásra volt szükség a továbbterjedő szabadtéri tüzek miatt. Sátoraljaújhelyen és Fertőszentmiklósnál az oltás után már az utómunkálatokra koncentráltak a tűzoltók.

 

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