Hatalmas erdőtűz pusztít Heves határában: már a levegőből küzdenek a lángok ellen

A Dédestapolcsány külterületén, a 2506-os út és a Halabuka-tető közelében tomboló erdőtűz hatalmas erőkkel mozgósította a régió tűzoltóit. A szárazság és az erős szél miatt a lángok rendkívül gyorsan terjednek, amelyhez elsőként a kazincbarcikai, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltókat riasztották.

Hatalmas erdőtűz pusztít Heves határában. Fotó: Szaniszló László, Szilvásvárad ÖTE

Hatalmas erdőtűz pusztít Heves határában

A kaszáló és az erdei aljnövényzet mellett a fák lomkoronája, valamint egy fenyves is több helyen lángra kapott. Az oltáshoz csatlakoztak még szilvásváradi önkéntes tűzoltók és az egri hivatásos tűzoltók is.

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere, a hét tagú önkéntes tűzoltócsapat oltásvezetője a HEOL-nak elárulta, hogy legalább 90-100 hektár égett le és vannak területe, amelyek megközelíthetetlenek. A helyszínen 70-80 tűzoltó küzd a lángokkal.

A katasztrófa hátterében egy szerencsétlen munkabaleset áll. A polgármester elmondása szerint, a területen egy traktor dolgozott, amikor a vas vontatmány és egy kődarab összeütközése során szikra pattant ki. A csontszáraz növényzet azonnal meggyulladt. Bár a jármű vezetője megpróbálta saját erőből elfojtani a tüzet, nem sikerült neki.

A terepviszonyok miatt légi támogatásra volt szüksége a földi egységeknek. A Honvédség két szolnoki helikoptere is bekapcsolódott az oltásba. A légi járművek a közeli Lázbérci-víztározóból merítik a vizet, amelynek szintje az elmúlt hónapok rendkívüli aszálya miatt már jócskán lecsökkent.