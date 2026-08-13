Elszabadultak a lángok Veszprém vármegyében, helikopterekkel oltották az erdőtüzet – videó

Három helyszínen csaknem 190 hektárt érintett az erdőtűz Várpalota, Öskü és Sóly térségében, 2026. augusztus 12-én, szedán. A tűzoltók mellett civilek, polgárőrök és katonák is részt vettek a védekezésben, egy égő présházból pedig egy embert is ki kellett menteni.

Erdőtűz pusztított Várpalota, Öskü és Sóly térségében, csaknem 190 hektár égett. A tűzoltást két honvédségi helikopter és több mint száz tűzoltó segítette. Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Helikopterekkel oltották az erdőtüzet Veszprém vármegyében

A legsúlyosabb tűz Sóly közelében pusztított, ahol mintegy 160 hektáron égett száraz fű, tarló, fenyves és bokros terület. A földről nehezen elérhető részekhez két honvédségi helikoptert vezényeltek. A gépek alkalmanként 2000–2500 liter vizet szállítottak, és összesen huszonkétszer fordultak az égő terület fölé.

Korábban Várpalota külterületén mintegy 15 hektáron csaptak fel a lángok, két présház is kigyulladt. Az egyik épület felső szintjéről a tűzoltók létrával mentettek ki egy embert.

Családi házakat is veszélyeztettek a lángok

Nem sokkal később Öskün, a vasúti sínek közelében újabb 15 hektáros szabadtéri tűz keletkezett. A lángok családi házakat fenyegettek, ezért a tulajdonosok is bekapcsolódtak a védekezésbe.

Az oltásban több mint száz tűzoltó vett részt, munkájukat civilek, polgárőrök és munkagépek is segítették. Sólynál a munkálatok még csütörtök délelőtt is tartottak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint idén már 10 300 szabadtéri tűz volt Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, 73 ember pedig orvosi ellátásra szorult. Június vége óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.