Már csak napok vannak hátra: fontos határidő közeleg az őszi érettségizőknek

A 2026/2027-es tanév őszi érettségi vizsgáira augusztus 24-től lehet jelentkezni, a határidő pedig szeptember 7. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a vizsgákat kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban szervezik.

Az őszi érettségi 2026-os vizsgaidőszaka október 12-től november 20-ig tart - Illusztráció

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Az őszi érettségi 2026-os vizsgaidőszaka október 12-től november 20-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12. és 22. között rendezik meg.

Ezt követik a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbeliket november 5-én és 9-én tartják, míg a középszintű szóbeli vizsgákra november 16. és 20. között kerül sor – írja a Baon.

A jelentkezéshez szükséges további tudnivalókat az Oktatási Hivatal honlapján lehet megtalálni.

Közeleg az új tanév kezdete is

Szeptember 1-jén ismét becsengetnek az iskolákban. A 2026/2027-es tanév első féléve 2027. január 22-ig tart, az egész tanév pedig 2027. június 18-án ér véget.

A következő tanév összesen 180 tanítási napból áll, és a tanév rendje több ponton is változik.

Az őszi érettségire készülők számára azonban most a legfontosabb, hogy szeptember 7-ig ne maradjanak le a jelentkezési határidőről.

Megérkezett a 2026/27-es tanév rendje: fontos változások jönnek!

A 2026/2027-es tanévre vonatkozó tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátották. Az új tanév rendje a beérkezett szakmai és civil javaslatok alapján több ponton módosulhat a tervezethez képest.