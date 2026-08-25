Durva csapadékzóna közelít: ezeken a területeken szakadhat le az ég

Csapadékzóna érkezésére hívták fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán. Mint írták, ez leginkább felhősödést okoz majd, mialatt lassan halad északkelet felé, eközben pedig egyre inkább szétesik, néhol azonban esőhöz is vezethet.

Ezeken a területeken lehet esőre számítani / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Ezeken a területeken lehet esőre számítani

Várhatóan a Dunántúlon okozhat inkább esőt, de mögötte izoláltan is kialakulhatnak helyenként záporok, esetleg zivatarok.

A folyamatosan frissülő veszélyjelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. kiadta a citromsárga riasztást néhány vármegyére, zivatarok kialakulása miatt: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, vagy akár jégeső is előfordulhat.

Zivatarok kialakulása miatt adták ki a veszélyjelzést/ Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

Kedden nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, míg északkeleten még sokáig napos idő várható. A Dunántúlon többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, estére pedig keletebbre is átterjedhetnek a csapadékgócok. A Dunántúlon a déli, délkeleti, másutt a keleti, északkeleti szél időnként megélénkül.

Szerdára már nyugodtabb idő körvonalazódik. Hajnalban nyugaton és délnyugaton ködös, felhős idő várható, de napközben már országszerte többórás napsütésre számíthatunk. A délelőtti órákban még egy-egy zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél többnyire mérsékelt marad. A friss reggelt követően 27–32 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön már kimondottan a napsütés kerül előtérbe. Derült, napos időre készülhetünk, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél többfelé megélénkülhet. A hajnal 9–19 fokkal indul, majd délutánra 29–34 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.