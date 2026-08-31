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Lecsapott a vihar Magyarországra, látványos videók készültek az esőről

eső

Lecsapott a vihar Magyarországra, látványos videók készültek az esőről

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Több helyen is elsötétült az ég, majd megérkezett a csapadék. A zivatarok Magyarország több térségében is lecsaptak, az esőről és a közeledő sötét felhőkről képeket, videókat is megosztottak.
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esőzivatarcsapadék

Megérkezett a várva várt eső Magyarország több térségébe, ahol délután zivatarok alakultak ki. Több helyről is videókat osztottak meg a beborult égről és a lezúduló csapadékról.

Zivatarok csaptak le Magyarországra, több helyen is megérkezett az eső
Zivatarok csaptak le Magyarországra, több helyen is megérkezett az eső (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Zivatarok csaptak le Magyarországra, több helyen is megérkezett az eső

Várpalotára nem sokkal ezelőtt kiadós zápor érkezett – írta egy felhasználó a MetFigyelő – Időjárás Észlelői Közösség – Természetjárók Facebook-csoportban. Fertőszentmiklós térségéből szintén sötét, beborult égről érkeztek felvételek, videó is készült arról, ahogy a környéken esik.

Egy másik bejegyzés szerint Oroszlány térségét elkerülte a vihar, a közeli Kocson azonban állítólag már esett.

Korábban megírtuk, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint a déli óráktól előbb északnyugaton nő meg a zivatarok kialakulásának esélye, később pedig a Dunántúl keleti részén és a középső tájakon is kialakulhat egy-egy zivatar. A viharokat erős szél, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti.

 

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