Lecsapott a vihar Magyarországra, látványos videók készültek az esőről

Megérkezett a várva várt eső Magyarország több térségébe, ahol délután zivatarok alakultak ki. Több helyről is videókat osztottak meg a beborult égről és a lezúduló csapadékról.

Zivatarok csaptak le Magyarországra, több helyen is megérkezett az eső (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Zivatarok csaptak le Magyarországra, több helyen is megérkezett az eső

Várpalotára nem sokkal ezelőtt kiadós zápor érkezett – írta egy felhasználó a MetFigyelő – Időjárás Észlelői Közösség – Természetjárók Facebook-csoportban. Fertőszentmiklós térségéből szintén sötét, beborult égről érkeztek felvételek, videó is készült arról, ahogy a környéken esik.

Egy másik bejegyzés szerint Oroszlány térségét elkerülte a vihar, a közeli Kocson azonban állítólag már esett.

Korábban megírtuk, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint a déli óráktól előbb északnyugaton nő meg a zivatarok kialakulásának esélye, később pedig a Dunántúl keleti részén és a középső tájakon is kialakulhat egy-egy zivatar. A viharokat erős szél, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti.