Tíz métert zuhant a hegyről és szörnyethalt egy férfi Esztergomban

Egy több tíz méter magas kőfalról zuhant le, majd szörnyethalt egy 30 év körüli férfi szombaton Esztergomban. A tragédia a Szent Tamás-hegyen történt, a Szent István lépcsőnél. Az omladozó kőfalnál a hírek szerint tiltótábla ugyan van, korlát viszont nincs: a feltételezések szerint emiatt eshetett le a férfi.
Tíz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal férfi Esztergomban
A férfi a TV2 Híradó információ szerint a barátaival iszogatott: az esztergomiak szerint a helyi fiatalok rendszeresen kimásznak a magas falak peremére, mi több, egyenesen versengenek egymással.
Ez egy kihívás, hogy oda kimenjenek és felmásszanak. Az önkormányzat ki is tette a táblát, hogy oda nem szabad bemenni, ennek ellenére mindig bemennek
- mondta el egy helyi nő.
A fiatal férfi brutális sérüléseket szenvedett: a kiérkező mentők sokáig küzdöttek érte, de az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia kivizsgálására a rendőrség eljárást indított.
Nem messze a tragédia helyszínétől egy 13 éves fiú esett le egy éve a régi várfal egyik félreeső, vaskapuval elzárt részéről, és aki egy család házán landolt, majd a tetőt átszakítva a padlásra zuhant, ám végül egy kartöréssel megúszta a balesetet.