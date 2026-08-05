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tragédia

Tíz métert zuhant a hegyről és szörnyethalt egy férfi Esztergomban

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tragédia történt keddre virradóan a Szent Tamás-hegyen. A hírek szerint egy 30 év körüli férfi tíz métert zuhant egy omladozó kőfalról Esztergomban és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.
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tragédiabalesetmentőEsztergom

Egy több tíz méter magas kőfalról zuhant le, majd szörnyethalt egy 30 év körüli férfi szombaton Esztergomban. A tragédia a Szent Tamás-hegyen történt, a Szent István lépcsőnél. Az omladozó kőfalnál a hírek szerint tiltótábla ugyan van, korlát viszont nincs: a feltételezések szerint emiatt eshetett le a férfi.

Tíz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal férfi Esztergomban/ Fotó: TV2 Híradó

Tíz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal férfi Esztergomban

A férfi a TV2 Híradó információ szerint a barátaival iszogatott: az esztergomiak szerint a helyi fiatalok rendszeresen kimásznak a magas falak peremére, mi több, egyenesen versengenek egymással.

Ez egy kihívás, hogy oda kimenjenek és felmásszanak. Az önkormányzat ki is tette a táblát, hogy oda nem szabad bemenni, ennek ellenére mindig bemennek

- mondta el egy helyi nő.

A fiatal férfi brutális sérüléseket szenvedett: a kiérkező mentők sokáig küzdöttek érte, de az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia kivizsgálására a rendőrség eljárást indított. 

Nem messze a tragédia helyszínétől egy 13 éves fiú esett le egy éve a régi várfal egyik félreeső, vaskapuval elzárt részéről, és aki egy család házán landolt, majd a tetőt átszakítva a padlásra zuhant, ám végül egy kartöréssel megúszta a balesetet.

 

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