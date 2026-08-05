Tíz métert zuhant a hegyről és szörnyethalt egy férfi Esztergomban

Egy több tíz méter magas kőfalról zuhant le, majd szörnyethalt egy 30 év körüli férfi szombaton Esztergomban. A tragédia a Szent Tamás-hegyen történt, a Szent István lépcsőnél. Az omladozó kőfalnál a hírek szerint tiltótábla ugyan van, korlát viszont nincs: a feltételezések szerint emiatt eshetett le a férfi.

Tíz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal férfi Esztergomban/ Fotó: TV2 Híradó

Tíz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal férfi Esztergomban

A férfi a TV2 Híradó információ szerint a barátaival iszogatott: az esztergomiak szerint a helyi fiatalok rendszeresen kimásznak a magas falak peremére, mi több, egyenesen versengenek egymással.

Ez egy kihívás, hogy oda kimenjenek és felmásszanak. Az önkormányzat ki is tette a táblát, hogy oda nem szabad bemenni, ennek ellenére mindig bemennek

- mondta el egy helyi nő.

A fiatal férfi brutális sérüléseket szenvedett: a kiérkező mentők sokáig küzdöttek érte, de az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia kivizsgálására a rendőrség eljárást indított.