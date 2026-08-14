Ételmérgezés nyaralás alatt? Ezekkel az egyszerű tippekkel elkerülheti

A gondosan megtervezett nyaralást is beárnyékolhatja egy ételmérgezés vagy más élelmiszer-eredetű megbetegedés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja ezért összegyűjtötte azokat a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat, amelyeket utazás és kirándulás során is érdemes betartani.

Megfelelő tárolással és tudatos ételválasztással csökkenthető az ételmérgezés veszélye a nyári utazások során – A kép illusztráció

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Indulás előtt célszerű átnézni a hűtőszekrényt és a kamrát, a közeli lejáratú élelmiszereket pedig elfogyasztani vagy felhasználni. Ezzel elkerülhető, hogy a nyaralás alatt megromlott élelmiszerek maradjanak otthon.

Az ételmérgezés elkerülése érdekében nem mindegy, mit viszünk magunkkal az útra

A Nébih szerint az útravaló összeállításakor figyelembe kell venni, hogy az élelmiszerek több órán keresztül is magas hőmérsékletnek lehetnek kitéve. Az autó légkondicionált utasterénél a csomagtartóban vagy akár a hátsó ülésen is jóval melegebb lehet.

A keményebb zöldségek és gyümölcsök, például az alma, a körte, a sárgarépa, a retek és a karalábé jobban bírják a szállítást és a meleget. A péksüteményeket papírzacskóban vagy vászonzsákban célszerű tartani. Italnak elsősorban víz vagy hűtést nem igénylő UHT-termék ajánlott, mivel a cukros üdítők, a frissen préselt gyümölcslevek és a tejes italok a nyári melegben gyorsabban megromolhatnak.

Külföldön a csapvízre is érdemes figyelni

Élelmiszer-eredetű megbetegedés nemcsak távoli országokban fordulhat elő, egyes úti célokon azonban nagyobb lehet a kockázat. Külföldi utazás előtt ezért ajánlott tájékozódni az adott ország közegészségügyi helyzetéről és arról, hogy biztonságosan fogyasztható-e a csapvíz.

A legbiztonságosabb választást a frissen készült, alaposan átsült vagy átfőtt és forrón tálalt ételek jelentik. Húst, halat és tojást csak megfelelő hőkezelés után ajánlott fogyasztani.

Nagyobb fertőzésveszélyt jelenthetnek a pasztőrözetlen tej és tejtermékek, a nyers zöldségek és saláták, az előre felvágott gyümölcsök, az utcán árusított friss gyümölcslevek, valamint a fagylalt. Ha egy adott úti célon a csapvíz nem iható, akkor gyümölcsmosásra és fogmosásra sem ajánlott használni, és az abból készült jeget is célszerű kerülni.