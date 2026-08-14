Ételmérgezés nyaralás alatt? Ezekkel az egyszerű tippekkel elkerülheti

A gondosan megtervezett nyaralást is beárnyékolhatja egy ételmérgezés vagy más élelmiszer-eredetű megbetegedés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja ezért összegyűjtötte azokat a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat, amelyeket utazás és kirándulás során is érdemes betartani.
Indulás előtt célszerű átnézni a hűtőszekrényt és a kamrát, a közeli lejáratú élelmiszereket pedig elfogyasztani vagy felhasználni. Ezzel elkerülhető, hogy a nyaralás alatt megromlott élelmiszerek maradjanak otthon.
Az ételmérgezés elkerülése érdekében nem mindegy, mit viszünk magunkkal az útra
A Nébih szerint az útravaló összeállításakor figyelembe kell venni, hogy az élelmiszerek több órán keresztül is magas hőmérsékletnek lehetnek kitéve. Az autó légkondicionált utasterénél a csomagtartóban vagy akár a hátsó ülésen is jóval melegebb lehet.
A keményebb zöldségek és gyümölcsök, például az alma, a körte, a sárgarépa, a retek és a karalábé jobban bírják a szállítást és a meleget. A péksüteményeket papírzacskóban vagy vászonzsákban célszerű tartani. Italnak elsősorban víz vagy hűtést nem igénylő UHT-termék ajánlott, mivel a cukros üdítők, a frissen préselt gyümölcslevek és a tejes italok a nyári melegben gyorsabban megromolhatnak.
Külföldön a csapvízre is érdemes figyelni
Élelmiszer-eredetű megbetegedés nemcsak távoli országokban fordulhat elő, egyes úti célokon azonban nagyobb lehet a kockázat. Külföldi utazás előtt ezért ajánlott tájékozódni az adott ország közegészségügyi helyzetéről és arról, hogy biztonságosan fogyasztható-e a csapvíz.
A legbiztonságosabb választást a frissen készült, alaposan átsült vagy átfőtt és forrón tálalt ételek jelentik. Húst, halat és tojást csak megfelelő hőkezelés után ajánlott fogyasztani.
Nagyobb fertőzésveszélyt jelenthetnek a pasztőrözetlen tej és tejtermékek, a nyers zöldségek és saláták, az előre felvágott gyümölcsök, az utcán árusított friss gyümölcslevek, valamint a fagylalt. Ha egy adott úti célon a csapvíz nem iható, akkor gyümölcsmosásra és fogmosásra sem ajánlott használni, és az abból készült jeget is célszerű kerülni.
A kézmosásról sem szabad megfeledkezni
Az élelmiszer-eredetű megbetegedések megelőzésében a kézhigiénia is fontos szerepet játszik. Étkezés előtt alapos kézmosás javasolt, ennek hiányában pedig kézfertőtlenítő használható.
Ez is érdekelheti
All inclusive nyaralás? Ezeket az ételeket jobb elkerülni a büfében
Az 5 és 60 Celsius-fok közötti tartományban a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak, ezért hosszabb útra érdemes kevésbé romlandó élelmiszereket választani. A felvágottak, sajtkrémek, tejes italok, valamint a tojásos és majonézes saláták megfelelő hűtés nélkül nem ajánlottak.