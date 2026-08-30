A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) vizsgálatai szerint gyakran előfordul, hogy egyes zsírégetők, étrend-kiegészítők összetétele nem egyezik a címkén feltüntetett adatokkal, sőt, olyan vényköteles gyógyszerhatóanyagokat is tartalmazhatnak, amelyek nem lehetnének bennük. Éppen ezért legyünk óvatosak: a gyanúsan olcsó ajánlatok mögött olykor silány minőségű vagy akár az egészségre veszélyes termék is állhat.
Jelezzük az elállási szándékot
Internetes vásárlás esetén az étrend-kiegészítőkre érvényes a 14 napos elállási jog, de csak akkor, ha:
- a termék csomagolása sértetlen,
- nem bontottuk fel.
- Ha a dobozt vagy a védőfóliát kinyitottuk, az elállási jog egészségügyi és higiéniai okokból megszűnik.
Hamis étrend-kiegészítő: mutassuk be a bizonyítékokat
Ha online csalás áldozatává váltunk, a legfontosabb a gyors reagálás. Elsőként gyűjtsünk össze minden bizonyítékot: fotózzuk le a terméket, mentsük el a hirdetést, az üzenetváltásokat és a fizetési igazolást, valamint őrizzük meg a számlát. Ezek később fontosak lehetnek a jogérvényesítés során.
A szó elszáll, az írás megmarad
Amennyiben bármilyen problémánk merül fel a termék kapcsán, panaszunkat azonnal jelezzük az eladónak/szolgáltatónak írásban. A vállalkozás a beérkezést követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és a fogyasztónak megküldeni.
Kérjünk segítséget vita esetén
Ha nem sikerül megegyezni a kereskedővel, vagy elutasítják a panaszunkat, a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhatunk, amely gyors és ingyenes. Ha viszont külföldi céggel van vitánk, az Európai Fogyasztói Központ (EFK) segíthet ügyünk rendezésében.
Sok kicsi sokra megy
A csalók gyakran arra számítanak, hogy a kisebb károk miatt senki sem tesz feljelentést. Pedig minden bejelentés segíthet a szélhámos eladók felderítésében. Külföldi oldal esetén is van lehetőség hatósági fellépésre, bár az eljárás ilyenkor hosszabb lehet.
Egészségünk az első helyen
Ha a készítmény szedésekor szokatlan tüneteket tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz, és jelentsük a problémát az illetékes hatóságoknak. A legbiztonságosabb, ha a gyógyszertárakban a Biztonságos Étrend-kiegészítő Program védjegyével ellátott termékeket választjuk.
Tanácsok internetes vásárlás előtt
Már az első jelekből kiderülhet, hogy nem megbízható webáruházzal van dolgunk. Legyünk különösen óvatosak, ha néhány nap alatt látványos fogyást ígérnek diéta és mozgás nélkül, vagy a hirdetésben csak rossz minőségű, esetleg illusztrációs fotók szerepelnek.
A vállalkozás elérhetőségei
Egy megbízható oldalon mindig megtaláljuk a vállalkozás nevét, címét, adószámát és elérhetőségét. Ha ezek hiányoznak, vagy a reklám szövege tele van helyesírási hibákkal és furcsa fordításokkal, inkább ne rendeljünk onnan.
Magyar nyelvű tájékoztatás
A Magyarországon forgalmazott étrend-kiegészítőkön kötelező a magyar nyelvű tájékoztatás, és ez az interneten értékesített termékekre is vonatkozik, ezért ne vásároljunk olyan webáruházból, ahol a termékkel kapcsolatos alapvető információkat sem tüntetik fel! Étrend-kiegészítők esetében ezek többek között a termék megnevezése, összetétele, hatóanyagai és azok mennyisége a napi adagban, valamint az ajánlott napi adag.
Ismerjük fel a megtévesztő reklámot
Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, ezért nem hirdethetők betegségeket gyógyító vagy garantált fogyást biztosító készítményként. Bár bizonyos esetekben támogathatják a szervezet megfelelő működését, a túl szép ígéretek mögött gyakran megtévesztő reklámok állnak. Ha egy termék csodás eredményeket ígér néhány hét alatt, érdemes gyanakodnunk.
Hallgassunk mások véleményére
Vásárlás előtt feltétlenül olvassuk el mások véleményét is. Gyanús lehet, ha kizárólag pozitív értékeléseket találunk, a hozzászólások szinte egyformák, vagy egyáltalán nincsenek vásárlói visszajelzések. Érdemes független oldalakon is utánanézni a kereskedőnek. Ne feledjük: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az többnyire nem is az.
Ne higgyünk a fehér köpenynek!
Legyünk óvatosak, ha egy étrend-kiegészítőt orvosok vagy más egészségügyi szakemberek ajánlásával reklámoznak. Az ilyen termékek esetében a jogszabály ugyanis tiltja, hogy az értékesítés során rájuk hivatkozzanak. Ha ilyet látunk egy weboldalon, érdemes fokozott óvatossággal kezelni a terméket.
Ragaszkodnak az előreutaláshoz
Egy korrekt kereskedő általában több fizetési módot, például utánvétet, bankkártyás fizetést vagy átutalást is kínál. A fogyasztóvédelem szerint figyelmeztető jel lehet, ha egy oldal kizárólag előreutalást kér, illetve hiányosan vagy nehezen érthetően tájékoztat a szállítás feltételeiről. Ilyenkor érdemes inkább másik webáruházat választani.
Sürgetik a vásárlást
Egy megbízható webáruház egyértelműen tájékoztat az elállási jogról, a visszaküldésről és a panaszkezelésről. Ha ezek az információk hiányoznak, érdemes másik kereskedőt választani. Legyünk óvatosak akkor is, ha az oldal folyton sürgeti a vásárlást olyan üzenetekkel, mint a „már csak néhány darab maradt”, ami gyakran manipulatív marketingtaktika, de csalás jele is lehet - írja a Fanny magazin.