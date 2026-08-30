A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) vizsgálatai szerint gyakran előfordul, hogy egyes zsírégetők, étrend-kiegészítők összetétele nem egyezik a címkén feltüntetett adatokkal, sőt, olyan vényköteles gyógyszerhatóanyagokat is tartalmazhatnak, amelyek nem lehetnének bennük. Éppen ezért legyünk óvatosak: a gyanúsan olcsó ajánlatok mögött olykor silány minőségű vagy akár az egészségre veszélyes termék is állhat.

Óvatosnak kell lenni a hamis étrend-kiegészítőkkel

Fotó: SERGE BARANOVSKY / Pexels

Jelezzük az elállási szándékot

Internetes vásárlás esetén az étrend-kiegészítőkre érvényes a 14 napos elállási jog, de csak akkor, ha:

a termék csomagolása sértetlen,

nem bontottuk fel.

Ha a dobozt vagy a védőfóliát kinyitottuk, az elállási jog egészségügyi és higiéniai okokból megszűnik.

Hamis étrend-kiegészítő: mutassuk be a bizonyítékokat

Ha online csalás áldozatává váltunk, a legfontosabb a gyors reagálás. Elsőként gyűjtsünk össze minden bizonyítékot: fotózzuk le a terméket, mentsük el a hirdetést, az üzenetváltásokat és a fizetési igazolást, valamint őrizzük meg a számlát. Ezek később fontosak lehetnek a jogérvényesítés során.

A szó elszáll, az írás megmarad

Amennyiben bármilyen problémánk merül fel a termék kapcsán, panaszunkat azonnal jelezzük az eladónak/szolgáltatónak írásban. A vállalkozás a beérkezést követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és a fogyasztónak megküldeni.

Kérjünk segítséget vita esetén

Ha nem sikerül megegyezni a kereskedővel, vagy elutasítják a panaszunkat, a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhatunk, amely gyors és ingyenes. Ha viszont külföldi céggel van vitánk, az Európai Fogyasztói Központ (EFK) segíthet ügyünk rendezésében.

Sok kicsi sokra megy

A csalók gyakran arra számítanak, hogy a kisebb károk miatt senki sem tesz feljelentést. Pedig minden bejelentés segíthet a szélhámos eladók felderítésében. Külföldi oldal esetén is van lehetőség hatósági fellépésre, bár az eljárás ilyenkor hosszabb lehet.

Egészségünk az első helyen

Ha a készítmény szedésekor szokatlan tüneteket tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz, és jelentsük a problémát az illetékes hatóságoknak. A legbiztonságosabb, ha a gyógyszertárakban a Biztonságos Étrend-kiegészítő Program védjegyével ellátott termékeket választjuk.