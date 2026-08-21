Magyarország Tortája fagylaltként is elkészült: mindössze két helyen kapható

Az ország egyik legkülönlegesebb fagylaltújdonsága érkezett meg augusztus 20-án: Jakabfi Dávid mestercukrász fagylalt formájában alkotta újra a 2026-os Magyarország Tortáját. A Bíborfehér fagylaltot mindössze két helyen lehet megkóstolni, Nagykanizsán és a Zala vármegyei Győrváron – írja a Zaol.

Magyarország Tortájából fagylalt készült Zalában: Jakabfi Dávid nagykanizsai mestercukrász alkotta meg.

Fotó: Goldfinger Dávid / zaol.hu

Ezt tartalmazza a különleges fagylalt

A Bíborfehér fagylalt az eredeti torta receptje alapján készült.

Házi erdei gyümölcsszósz, rögös túró, tejföl és piskótás kekszmorzsa került bele, különlegességét pedig a ribizlibor adja, amelyből az alkoholtartalmat kifőzték.

A fagylalt tetejére az eredeti torta jellegzetes díszei, a kis gombácskák is felkerültek.

A 2026-os Magyarország Tortája, a Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda három cukrászmesterének alkotása: Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland készítette.

Győrváron is meg lehet kóstolni

Jakabfi Dávid, az Év Cukrásza, nemcsak tortáival, hanem látványos, realisztikus süteményeivel és fagylaltjaival is ismert. Ezek már márciustól elérhetők Győrváron, ahol most a Bíborfehér fagylalt is bekerült a kínálatba.

Nagyon izgatottak vagyunk, hiszen egy új termék érkezése mindig meglepetéssel jár. A Bíborfehér fagylalt egy olyan különlegesség, amely az államalapítás ünnepéhez is köthető. Rengeteg fagylalttal és 24 fajta realisztikus süteménnyel várjuk a hozzánk látogatókat!

– mondta el Goldfinger Dávid, a győrvári Gold Étterem tulajdonosa.