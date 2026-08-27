Farkas Bertalan megszólalt a szolnoki Gripen-balesetről: ezt éli át a pilóta katapultáláskor

A hétfői szolnoki Gripen-balesetről nyilatkozott a szoljon.hu-nak Farkas Bertalan vadászpilóta, az első magyar űrhajós. Szerinte a katapultáló pilótát olyan fizikai és lelki hatások érték, amelyekre az emberi szervezet egyszerűen nem készíthető fel.

„Nagyszerűen döntött” – így értékelte Farkas Bertalan a szolnoki Gripen pilótájának katapultálását.

Fotó: Mészáros Annarózsa / MW

A másodperc tört része alatt kellett döntenie

Mint arról beszámoltunk, hétfőn gyakorlatozás közben meghibásodott, majd lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe a szolnoki helikopterbázison. A pilóta katapultált, de súlyos gerincsérülést szenvedett.

Farkas Bertalan szerint a legnehezebb pillanat maga a döntés: a pilótának a másodperc törtrésze alatt kell felismernie, hogy a gép menthetetlen, és csak a katapultálás mentheti meg az életét. „Pszichésen nagyon nehéz feldolgozni”, hogy meghúzza a kart, majd egy olyan helyzetbe kerül, amelynek a kimenetelét már nem ismerheti.

Az első magyar űrhajós szerint bajtársa jól döntött, amikor felismerte, hogy a gép már menthetetlen.

Én azt hiszem, a pilóta barátunk nagyszerűen döntött. Tudta, hogy menthetetlen a gép, és nyilván az lesz az ő élete is, ezért katapultált. Ez egy pilóta számára hihetetlen fontos dolog

– hangsúlyozta.

Farkas Bertalan a Gripen-balesetről: képtelenség felkészíteni az emberi szervezetet ekkora erőhatásra

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Mint mondta, egy ilyen szituáció hatalmas túlterheléssel jár, olyannal, amilyet az életben soha nem próbáltak ki, hiszen a jelenlegi magyar pilóták nem ültek centrifugában.

Ekkora terhelésre nem lehet felkészülni

Farkas Bertalan felidézte, hogy a Csillagvárosban ő maga is sok időt töltött centrifugában, ahol 8 G-s terhelést is megtapasztalt.

„Ezzel szemben egy katapultálás néhány tizedmásodperc alatt lezajlik” – magyarázta.

Mint mondta, az ilyen hirtelen és extrém erőhatás rendkívüli próbatétel a test számára.

Az emberi szervezet nem tud felkészülni arra, hogy ezt abban a pillanatban természetes dolognak vegye. Erre nem lehet felkészíteni

– fogalmazott. Hozzátette: egykori vadászpilóta-társa, Kilián Nándor szerint ilyen esetben akár 20 G-s erőhatás is érheti a gép vezetőjét.

„Ez rengeteg. Az emberi szervezet számára megfoghatatlan” – mondta Farkas Bertalan.

Az első magyar űrhajós is átélt hasonlót

Farkas Bertalan saját űrutazásának egyik legkeményebb pillanatát is felidézte. Elmondása szerint a visszatéréskor nem tudták pontosan, mire számíthatnak.