Farkas Bertalan megszólalt a szolnoki Gripen-balesetről: ezt éli át a pilóta katapultáláskor

A hétfői szolnoki Gripen-balesetről nyilatkozott a szoljon.hu-nak Farkas Bertalan vadászpilóta, az első magyar űrhajós. Szerinte a katapultáló pilótát olyan fizikai és lelki hatások érték, amelyekre az emberi szervezet egyszerűen nem készíthető fel.
A másodperc tört része alatt kellett döntenie
Mint arról beszámoltunk, hétfőn gyakorlatozás közben meghibásodott, majd lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe a szolnoki helikopterbázison. A pilóta katapultált, de súlyos gerincsérülést szenvedett.
Farkas Bertalan szerint a legnehezebb pillanat maga a döntés: a pilótának a másodperc törtrésze alatt kell felismernie, hogy a gép menthetetlen, és csak a katapultálás mentheti meg az életét. „Pszichésen nagyon nehéz feldolgozni”, hogy meghúzza a kart, majd egy olyan helyzetbe kerül, amelynek a kimenetelét már nem ismerheti.
Az első magyar űrhajós szerint bajtársa jól döntött, amikor felismerte, hogy a gép már menthetetlen.
Én azt hiszem, a pilóta barátunk nagyszerűen döntött. Tudta, hogy menthetetlen a gép, és nyilván az lesz az ő élete is, ezért katapultált. Ez egy pilóta számára hihetetlen fontos dolog
– hangsúlyozta.
Mint mondta, egy ilyen szituáció hatalmas túlterheléssel jár, olyannal, amilyet az életben soha nem próbáltak ki, hiszen a jelenlegi magyar pilóták nem ültek centrifugában.
Ekkora terhelésre nem lehet felkészülni
Farkas Bertalan felidézte, hogy a Csillagvárosban ő maga is sok időt töltött centrifugában, ahol 8 G-s terhelést is megtapasztalt.
„Ezzel szemben egy katapultálás néhány tizedmásodperc alatt lezajlik” – magyarázta.
Mint mondta, az ilyen hirtelen és extrém erőhatás rendkívüli próbatétel a test számára.
Az emberi szervezet nem tud felkészülni arra, hogy ezt abban a pillanatban természetes dolognak vegye. Erre nem lehet felkészíteni
– fogalmazott. Hozzátette: egykori vadászpilóta-társa, Kilián Nándor szerint ilyen esetben akár 20 G-s erőhatás is érheti a gép vezetőjét.
„Ez rengeteg. Az emberi szervezet számára megfoghatatlan” – mondta Farkas Bertalan.
Az első magyar űrhajós is átélt hasonlót
Farkas Bertalan saját űrutazásának egyik legkeményebb pillanatát is felidézte. Elmondása szerint a visszatéréskor nem tudták pontosan, mire számíthatnak.
„Az érkezés pillanatára nem álltunk készen” – mondta.
A Szojuz űrhajóval végül nagyjából 30–35 G-s becsapódást éltek át, és annak köszönhetően maradtak életben, hogy az űrhajó speciális berendezése tompította a hatást.
A legendás pilóta örömét fejezte ki, hogy a hétfői balesetben megsérült pilótát sikeresen megműtötték, és mielőbbi felépülést kívánt neki.
A vadászgép vezetőjét a Honvédkórházban operálták meg. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint állapota jó, és várhatóan teljesen felépül. Az 51 éves, mintegy kétezer repült órával rendelkező őrnagy balesetének körülményeit továbbra is vizsgálják.