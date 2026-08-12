Hihetetlen, de igaz: farkasfalka támadt juhokra Kazincbarcikán

Meglepő beszámolóval jelentkezett a közösségi oldalán a 3700PontHu, amelyet sokan kétkedéssel fogadtak. Állításuk szerint ugyanis farkasok támadtak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt Kazincbarcika külterületén, amelyről rendőrségi forrásból szereztek tudomást. Minderre ráadásul alig néhány száz méterre történt a város belterületétől, a Szabó Suzuki környékén található hétvégi házas területen, amelynek környéken többen életvitelszerűen is ott élnek.

Farkasfalka támadt juhokra Kazincbarcikán / Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook (Képünk illusztráció)

Farkasfalka támadt juhokra Kazincbarcikán

A rendőrök egyébként eleinte maguk is kétkedéssel fogadták a bejelentést, a kételyeket azonban hamar eloszlatták azok a kamerafelvételek, amelyeken a támadást kamera rögzítették, és amiket ők is megtekinthettek.

A 3700PontHu információi szerint a farkasok jelentős anyagi kárt okoztak az állatok gazdájának, csaknem egy tucatnyi jószágot öltek meg.

Úgy tudni, az ügyben végül nem indult rendőrségi eljárás: a farkas ugyanis Magyarországon fokozottan védett állat, így elejtése, befogása vagy más módon történő zavarása szigorú természetvédelmi szabályokhoz kötött.

A bejegyzésben arra is felhívták a figyelmet, az, hogy Észak-Magyarországon farkas jelenik meg, ma már nem számít példa nélküli eseménynek. Az Északi-középhegységben az elmúlt években több alkalommal igazolták a faj jelenlétét, az Aggteleki Nemzeti Park területén is legalább öt farkasfalka él: nemrég ott már a hucul ménes csikóira támadtak a nagyragadozók. Ez a mostani eset azonban riasztóan közel történt Kazincbarcika lakott részéhez, épp ezért odafigyelésre van szükség.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a farkas alapvetően kerüli az embert, és egy ilyen eset önmagában nem jelenti azt, hogy közvetlen veszély fenyegetné a környéken élőket

- tették hozzá, majd a kommentszekcióban tovább hangsúlyozták, bármennyire meglepő a hír, attól még igaz.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos tájékoztatója szerint éppen az Északi-középhegység a farkas legjellemzőbb magyarországi előfordulási területe, ahol kis létszámú, de stabilnak tekinthető állomány él. Természetesen senkinek nem kötelessége elhinni mindent, amit az interneten olvas. A kritikus gondolkodás kifejezetten hasznos. De a "nekem hihetetlennek tűnik" és a "kitaláció, rémhírterjesztés" között azért van némi különbség

- jelentették ki.