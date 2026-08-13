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farkas

Farkastámadásról terjed a hír Kazincbarcikán, megszólalt a rendőrség

17 perce
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Farkastámadásról szóló hír terjed Kazincbarcikán, ám a rendőrség szerint sem bejelentés, sem feljelentés nem érkezett ilyen esetről. A hatóság azt is határozottan cáfolta, hogy rendőri intézkedés történt volna farkastámadás miatt, és már vizsgálják, mi állhat a történet hátterében.
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farkaskazincbarcikarendőrség

Farkastámadásról szóló hír kezdett terjedni Kazincbarcikán, a rendőrség azonban határozottan cáfolta, hogy tudomása lenne ilyen esetről. A 3700PontHu Facebook-oldal korábban arról írt, hogy a város külterületén egy farkasfalka juhokra támadt, és csaknem egy tucat állatot elpusztított. A bejegyzés szerint rendőrök is jártak a helyszínen, ezt azonban a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője cáfolta.

farkas Mongolian wolf with reddish fur in low light with a focused expression at the Gevaudan Wolf Park in Saint-Leger-de-Peyre France on August 23 2025. The return of the wolf to France since the 1990s has increased pressure on livestock farmers and on June 5 the European Union officially approved its downgrading in the Habitats Directive. (Photo by Romain Costaseca / Hans Lucas via AFP)
Farkas - Illusztráció  - Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Farkastámadásról írtak Kazincbarcikán

A közösségi oldalon megjelent beszámoló szerint az eset néhány héttel korábban történhetett Kazincbarcika külterületén, a Szabó Suzuki környékén található hétvégi házas területen.

 Az írás azt állította, hogy farkasok támadtak egy juhállományra, és csaknem egy tucat állat pusztult el.

A cikk szerzője állítólagos rendőrségi forrásra is hivatkozott, és azt írta, hogy a támadás után rendőrök érkeztek a helyszínre, ahol kamerafelvételeket is megtekintettek.

A Kolorline ezért megkereste a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot. Nagy Gábor rendőr alezredes, a kapitányság vezetője közölte: sem hozzájuk, sem a 112-es segélyhívó központba, sem pedig a vármegyei rendőr-főkapitányságra nem érkezett bejelentés az állítólagos támadásról. Feljelentést sem tettek az ügyben.

A rendőrség cáfolja, hogy intézkedtek volna

A rendőrkapitány külön cáfolta azt az állítást is, hogy rendőri intézkedés történt volna az ügyben.

A cikk írója rendőrségi forrásra hivatkozik, illetve arra, hogy rendőrségi intézkedés is történt. Ezt határozottan cáfolom, ilyen nem történt

– mondta Nagy Gábor a Kolorline-nak.

Az ügy tisztázását nehezíti, hogy a farkastámadásról szóló beszámolóban nem szerepelt pontos időpont, illetve olyan konkrét helyszín sem, amely alapján az állítólagos eseményt egyértelműen azonosítani lehetne.

A rendőrség megkereste a 3700PontHu oldal üzemeltetőjét is, és kérte azokat az információkat, amelyek alapján a farkastámadásról szóló írás megszületett. Nagy Gábor nyilatkozatának időpontjáig ezeket az adatokat nem kapták meg.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság ennek ellenére vizsgálja az ügyet, hogy kiderüljön, mi állhat a nagy visszhangot kiváltó közlés hátterében. A rendőrség azt is mérlegeli, szükség lehet-e további jogi lépésekre. Nagy Gábor hangsúlyozta, hogy a közösségi médiában megjelenő, gyorsan terjedő információk közzététele komoly felelősséggel jár.

 

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