Farkastámadásról terjed a hír Kazincbarcikán, megszólalt a rendőrség

Farkastámadásról szóló hír kezdett terjedni Kazincbarcikán, a rendőrség azonban határozottan cáfolta, hogy tudomása lenne ilyen esetről. A 3700PontHu Facebook-oldal korábban arról írt, hogy a város külterületén egy farkasfalka juhokra támadt, és csaknem egy tucat állatot elpusztított. A bejegyzés szerint rendőrök is jártak a helyszínen, ezt azonban a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője cáfolta.

Farkas - Illusztráció - Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Farkastámadásról írtak Kazincbarcikán

A közösségi oldalon megjelent beszámoló szerint az eset néhány héttel korábban történhetett Kazincbarcika külterületén, a Szabó Suzuki környékén található hétvégi házas területen.

Az írás azt állította, hogy farkasok támadtak egy juhállományra, és csaknem egy tucat állat pusztult el.

A cikk szerzője állítólagos rendőrségi forrásra is hivatkozott, és azt írta, hogy a támadás után rendőrök érkeztek a helyszínre, ahol kamerafelvételeket is megtekintettek.

A Kolorline ezért megkereste a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot. Nagy Gábor rendőr alezredes, a kapitányság vezetője közölte: sem hozzájuk, sem a 112-es segélyhívó központba, sem pedig a vármegyei rendőr-főkapitányságra nem érkezett bejelentés az állítólagos támadásról. Feljelentést sem tettek az ügyben.

A rendőrség cáfolja, hogy intézkedtek volna

A rendőrkapitány külön cáfolta azt az állítást is, hogy rendőri intézkedés történt volna az ügyben.

A cikk írója rendőrségi forrásra hivatkozik, illetve arra, hogy rendőrségi intézkedés is történt. Ezt határozottan cáfolom, ilyen nem történt

– mondta Nagy Gábor a Kolorline-nak.

Az ügy tisztázását nehezíti, hogy a farkastámadásról szóló beszámolóban nem szerepelt pontos időpont, illetve olyan konkrét helyszín sem, amely alapján az állítólagos eseményt egyértelműen azonosítani lehetne.

A rendőrség megkereste a 3700PontHu oldal üzemeltetőjét is, és kérte azokat az információkat, amelyek alapján a farkastámadásról szóló írás megszületett. Nagy Gábor nyilatkozatának időpontjáig ezeket az adatokat nem kapták meg.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság ennek ellenére vizsgálja az ügyet, hogy kiderüljön, mi állhat a nagy visszhangot kiváltó közlés hátterében. A rendőrség azt is mérlegeli, szükség lehet-e további jogi lépésekre. Nagy Gábor hangsúlyozta, hogy a közösségi médiában megjelenő, gyorsan terjedő információk közzététele komoly felelősséggel jár.